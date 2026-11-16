Rusza coroczna akcja motocyklistów z regionu sądeckiego. Jak zwykle w grudniu będą rozwozić prezenty w Mikołajowych strojach. Odwiedzą osoby samotne, domy opieki społecznej, hospicja, ale też domy dziecka, czy szpitalne oddziały pediatryczne. Akcja ruszy 6 grudnia. Na razie Motomikołaje przygotowują paczki i proszą o naszą pomoc.

Zbieramy datki. Są różne gadżety, które licytujemy na aukcjach. Można brać udział tam. Jak zwykle mamy zaplanowane te same miejsca, więc hospicja, domy dziecka, szpitale. Odwiedzimy też rodziny wielodzietne. W tamtym roku akcja się skończyła w styczniu. Prawie 3000 paczek poszło – powiedział Radiu Eska Piotr Mróz jeden z Motomikołajów.

Do akcji może dołączyć każdy chętny. Można przygotować paczkę i gotową przekazać koordynatorom akcji. Wcześniej warto jednak skontaktować się z koordynatorami akcji. Można też wziąć udział w internetowej zrzutce, z której pieniądze pójdą na przygotowanie prezentów. Szczegóły akcji są TUTAJ.