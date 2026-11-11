Nowy Sącz pamięta! Mieszkańcy miasta świętują 108 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości [ZDJĘCIA]

Obchody z okazji Święta Niepodległości zorganizowało między innymi Miasteczko Galicyjskie. Można tu było zobaczyć pokaz musztry konnej i władania bronią białą, który przygotowała stadnina koni z Gładyszowa. Do wieczora najmłodsi mogą wziąć udział w interesujących warsztatach, a także grach i zabawach. Będą też inscenizacje historyczna pt. „Nim przyszedł pokój”, przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915. W trakcie obchodów nie zabraknie również okazji do zaśpiewania pieśni patriotycznych. Piknik historyczny w Miasteczku Galicyjskim potrwa do godziny 16.

Na fanów motoryzacji czekało Patriotyczne Zakończenie Sezonu Motoryzacyjnego 2026, które zorganizowano na rynku w Nowym Sączu. Do zobaczenia były przeróżne pojazdy. Zabytkowe i współczesne. Były też motocykle. Nie zabrakło też biało-czerwonych flag, które przypominały o rocznicy, którą świętujemy 11 listopada.

Posłuchaj organizatorów, właścicieli pojazdów i mieszkańców miasta

Świętujmy Niepodległość razem z biało-czerwonymi barwami, motoryzacyjną pasją i w wyjątkowej atmosferze. Zgromadziliśmy piękne pojazdy i ludzi, których łączy pasja do motoryzacji - mówi Marek Limanówka ze stowarzyszenia miłośników pojazdów zabytkowych Galicja

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W Nowym Sączu z okazji Narodowego Święta Niepodległości była też msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza. Nie zabrakło też tradycyjnego spotkania pod hasłem "Niepodległa do hymnu" oraz patriotycznego śpiewania pod Dębem Wolności na Plantach. Złożono też kwiaty i wieńce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

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