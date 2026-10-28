Prace już ruszyły. Na Starej Sandecji powstaje tymczasowy bazar

Zanim jednak ruszy przebudowa samego Rynku Maślanego miasto przygotuje teren, gdzie przeprowadzą się kupcy. Taki tymczasowy Rynek Maślany powstanie na Starej Sandecji. Firma, która wygrała przetarg na prace już działa w terenie. Nowe miejsce dla sprzedających i kupujących ma być gotowe do końca tego roku.

Na Starej Sandecji powstaną między innymi dodatkowe parkingi, toalety, instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne, a także wygodne miejsca, gdzie będzie można sprzedawać i kupować towar. Za urządzenie tymczasowego terenu miasto zapłaci ponad 2 miliony złotych.

Posłuchaj wiceprezydenta Nowego Sącza Artura Bochenka, sprzedawców i kupujących

Kiedy nowy teren będzie już gotowy i kupcy przeniosą się na Starą Sandecję ruszy przebudowa samego Rynku Maślanego. Powstaną tam nowoczesne miejsca do handlu oraz podziemny parking. Nowy wygląd dostaną też budynki i teren przy ulicy Grybowskiej, który kiedyś zajmowała straż pożarna. Dużą atrakcją tego miejsca ma być wieża widokowa, która będzie urządzona w miejscu tej starej, z której korzystali strażacy. Przebudowane będą też okoliczne ulice. Między innymi ulica Sobieskiego.

Przebudowa Rynku Maślanego razem z najbliższym otoczeniem ma kosztować ponad 90 milionów złotych. Dużą część pieniędzy, bo ponad 56 milionów złotych miasto dostało z unijnych funduszy. Nowy wygląd Rynku Maślanego w Nowym Sączu mamy zobaczyć do 2028 roku.

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