Ulica Pułaskiego w Krynicy znowu częściowo zamknięta. Tak będzie przez kilka dni

Tym razem ulica Pułaskiego będzie zamknięta przez kilka najbliższych dni. Powodem są prace remontowe, które trwają na tej trasie. Dobre wiadomości są jednak takie, że drogowcy zrobią sobie krótką przerwę na czas weekendu. Wtedy w Krynicy na pewno będzie więcej turystów.

W związku z planowanym wykonywaniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni w ramach rozbudowy ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju musimy zamknąć dla ruchu remontowany odcinek drogi - informuje Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza

Ulica Pułaskiego w Krynicy Zdroju będzie zamykana odcinkami. W środę i czwartek 21 i 22 października od godziny 7:00 do godziny 18:00. Podobnie będzie też w piątek, 23 października. W sobotę roboty nie będą wykonywane. Ponownie ulica Pułaskiego będzie zamknięta w poniedziałek, 26 października. Też od godziny 07:00 do 18:00.

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Remont ulicy Pułaskiego w Krynicy jest możliwy dzięki współpracy samorządu powiatu nowosądeckiego i miasta Krynica – Zdrój. Przebudowywana jest nie tylko sama droga, ale też to, co jest pod ziemią. Powstają tam także chodniki, oświetlenie uliczne i nowe odwodnienie. Roboty mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Remont ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju kosztuje ponad 11 milionów złotych.

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