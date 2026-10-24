W ten weekend kalorii tam nie liczą. W Nowym Sączu trwa Festiwal Czekolady, Słodkości i Smaku

Na tych, którzy wybiorą się na miejski rynek w Nowym Sączu czeka mnóstwo wyjątkowych stoisk z produktami tworzonymi z pasją. Festiwal jest doskonałą okazją, aby odkryć nowe smaki, poznać lokalnych i ogólnopolskich producentów przeróżnych słodkości.

Posłuchaj wystawców, zwiedzających i wiceprezydenta Nowego Sącza Artura Bochenka

Na miejskim rynku w Nowym Sączu znajdziemy rzemieślnicze czekolady, praliny, owoce w czekoladzie, gorącą czekoladę, ale też ręcznie robione słodycze, lizaki, greckie chałwy czy przysmaki tureckie. Są ciasta, desery, miody, konfitury, dżemy, kawy, a także sery, wędliny, kiszonki i przetwory. Na stoiskach można też zobaczyć i kupić rękodzieło i produkty naturalne, świece, ceramikę, kosmetyki oraz tekstylia - zapewniają organizatorzy festiwalu

Krótki QUIZ na szybkie myślenie. Tylko genialne umysły zdobędą 10/10! Pytanie 1 z 10 Jeśli pięć kosiarek kosi pięć trawników w ciągu pięciu minut, to ile czasu potrzebuje jedna kosiarka, aby skosić jeden trawnik? 1 minutę 15 minut 5 minut Następne pytanie

Na mieszkańców miasta i regionu czekają też warsztaty czekoladowe i cukiernicze, a na najmłodszych animacje, kreatywne zabawy i pokazy.

W sobotę Festiwal Czekolady, Słodkości i Smaku można odwiedzać do godziny 20:00, a w niedzielę do 18:00.

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