Za darmo sprawdzisz światła w samochodzie. Także na Sądecczyźnie

Światła będzie można sprawdzać na wybranych stacjach kontroli pojazdów przez cztery soboty. To 24 październik, 7 i 21 listopada oraz 5 grudnia. W regionie sądeckim do akcji przyłączyło się kilkanaście stacji w różnych miejscowościach.

Posłuchaj Ryszarda Ogureka zastępcy naczelnika wydziału ruchu drogowego w KMP w Nowym Sączu

W Nowym Sączu i regionie na kierowców będzie czekać ponad 20 adresów. Między innymi w Nowym i Starym Sączu, ale też w gminie Łącko, Muszyna, Krynica, Korzenna, Piwniczna, Nawojowa, Podegrodzie czy Łososina Dolna.

W okresie jesienno-zimowym, kiedy szybciej zapada zmrok i często występują niekorzystne warunki atmosferyczne, warto zwrócić uwagę na stan oświetlenia pojazdów, którego jakość bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest nieprawidłowe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo zdarzenia drogowego - przypominają organizatorzy akcji

Autor: KMP Nowy Sacz / Materiały prasowe

Dodatkowo, w czasie trwania akcji policjanci ruchu drogowego z sądeckiej komendy będą prowadzić działania, podczas których zwrócą szczególną uwagę na oświetlenie pojazdów.

QUIZ. Legia czy Lech? Jedno pytanie, jeden klub do wyboru Pytanie 1 z 20 Stadion przy ulicy Bułgarskiej ma: Legia Warszawa Lech Poznań Następne pytanie

Kampania pod hasłem „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo” organizowana jest już po raz 11 przez policję oraz Instytut Transportu Samochodowego. Partnerami są różne organizacje i stowarzyszenia, które zajmują się motoryzacją czy bezpieczeństwem na drodze.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!