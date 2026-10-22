Kolejne nowe miejsce pojawi się na sportowej mapie gminy Chełmiec. Budowa już trwa

Dariusz Ryś
2026-10-22 8:53

Kolejny kompleks sportowo – rekreacyjny buduje gmina Chełmiec. Tym razem w miejscowości Kunów. Prace będą kosztować ponad 6 milionów złotych. Już mogą cieszyć się fani piłki nożnej, ale nie tylko.

Budowa fundamentów obiektu sportowego w Kunowie. O inwestycji przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: UG Chełmiec / Materiały prasowe

Nowoczesny obiekt, który powstaje w Kunowie ma służyć zarówno miłośnikom piłki nożnej, jak i osobom, które uprawiają inne dyscypliny sportowe. W Kunowie rośnie boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne do gry między innymi w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę. Na miejscu zaplanowano też szatnie i sanitariaty, a cały teren będzie ogrodzony i oświetlony.

Chciałbym, by w każdym sołectwie bez względu na liczbę mieszkańców, młodzież miała takie same warunki do uprawiania sportu – mówi Stanisław Kuzak wójt Chełmca

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kompleks sportowo-rekreacyjny w Kunowie będzie gotowy pod koniec 2027 roku.

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Coś dla siebie znajdą tam także dzieci oraz fani rekreacji na świeżym powietrzu, bo będą tam też dwa place zabaw oraz siłownia plenerowej. Dzięki temu z nowego kompleksu sportowego w Kunowie będą mogły korzystać osoby w różnym wieku. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli.

Kompleks w Kunowie jest kolejnym, który realizujemy, by szczególnie młodzi mieszkańcy mieli gdzie trenować, doskonalić swoje umiejętności i rozwijać talenty, ale również po prostu aktywnie spędzać czas z rówieśnikami – dodaje wójt Chełmca

W ostatnim czasie nowoczesne boisko sportowe, plac zabaw, siłownię pod chmurką i tor rowerowy typu pumptrack gmina Chełmiec zbudowała też w Wielopolu.

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ROLKI