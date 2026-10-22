Kolejne nowe miejsce pojawi się na sportowej mapie gminy Chełmiec. Budowa już trwa

Nowoczesny obiekt, który powstaje w Kunowie ma służyć zarówno miłośnikom piłki nożnej, jak i osobom, które uprawiają inne dyscypliny sportowe. W Kunowie rośnie boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne do gry między innymi w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę. Na miejscu zaplanowano też szatnie i sanitariaty, a cały teren będzie ogrodzony i oświetlony.

Chciałbym, by w każdym sołectwie bez względu na liczbę mieszkańców, młodzież miała takie same warunki do uprawiania sportu – mówi Stanisław Kuzak wójt Chełmca

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kompleks sportowo-rekreacyjny w Kunowie będzie gotowy pod koniec 2027 roku.

Coś dla siebie znajdą tam także dzieci oraz fani rekreacji na świeżym powietrzu, bo będą tam też dwa place zabaw oraz siłownia plenerowej. Dzięki temu z nowego kompleksu sportowego w Kunowie będą mogły korzystać osoby w różnym wieku. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli.

Kompleks w Kunowie jest kolejnym, który realizujemy, by szczególnie młodzi mieszkańcy mieli gdzie trenować, doskonalić swoje umiejętności i rozwijać talenty, ale również po prostu aktywnie spędzać czas z rówieśnikami – dodaje wójt Chełmca

W ostatnim czasie nowoczesne boisko sportowe, plac zabaw, siłownię pod chmurką i tor rowerowy typu pumptrack gmina Chełmiec zbudowała też w Wielopolu.

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