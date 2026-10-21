Ważne wiadomości dla turystów! W Małopolsce zaczęły się jesienne przeglądy kolejek PKL

Przegląd techniczny trwa między innymi na Kasprowym Wierchu. Na szczyt tej góry wagonikiem nie wjedziemy do 6 listopada. Do 6 listopada nie kursują też kolejki, które wożą turystów na Palenicę w Szczawnicy, na Gubałówkę w Zakopanem i na Górę Parkową w Krynicy Zdroju. Na tym jednak nie koniec, bo podobne prace serwisowe PKL planuje też w innych swoich ośrodkach.

Na Butorowy Wierch nie wjedziemy od 26 do 30 października, a na Górę Żar od 26 października do 6 listopada. W listopadzie przegląd przejdzie gondola na Jaworzynie Krynickiej, która nie będzie kursować od 12 do 27 listopada. Natomiast 16 listopada stanie kolejka Solina. Tam przerwa potrwa do 18 grudnia.

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Takie przeglądy w ośrodkach PKL organizowane są dwa razy w roku. Jesienią i na wiosnę. Podczas przeglądów technicznych sprawdzane są wszystkie urządzenia, które odpowiadają za bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów.

Dla PKL priorytetem jest bezpieczeństwo osób korzystających z naszych usług. Dlatego oprócz bieżących kontroli, podczas których sprawdzamy główne systemy zabezpieczeń, w tym systemy hamulcowe, elektroniczne i mechaniczne, dodatkowo dwa razy w roku - zarówno po sezonie letnim, jak i zimowym - zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń przeprowadzamy zaplanowane prace serwisowe, które wiążą się z czasowym przestojem funkcjonowania kolei i ośrodków - mówi Marian Szewczyk dyrektor ds. operacyjno-technicznych Grupy PKL

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