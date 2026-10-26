"Ratujmy Sądeckie Nekropolie" po raz 25. Organizatorzy wspominali inicjatorkę, Bożenę Jawor

Kwesta na sądeckich cmentarzach nie tylko 1 listopada

Pomysłodawczynią zbiórki pieniędzy na renowacje zabytkowych grobowców i nagrobków była Bożena Jawor. Zapoczątkowała ją w 2001 roku, włączając w kolejnych latach stowarzyszenia i organizacje z Nowego Sącza. Konferencja zapowiadająca tegoroczną kwestę rozpoczęła się od chwili ciszy upamiętniającej zmarłą kilka dni temu inicjatorkę. W tym roku w kweście weźmie udział kilkadziesiąt osób ze stowarzyszeń: Civitas Christiana, Forum Sądeckich Motocyklistów Motosącz, Fundacja Euro Związek ze Wschodu, Fundacja im. Doktora Jerzego Masiora, Klub Inteligencji Katolickiej, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, PTTK Oddział Beskid, Stowarzyszenie Orion, Stowarzyszenie Wyznaczamy Nowe Kierunki, TKKF Dąbrówka, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. Kwestujących spotkamy z puszkami w piątek w godzinach od 14 do 16, a w sobotę i niedzielę od 9 do 16 przy nowosądeckich cmentarzach. W niektórych miejscach kwestujący będą mieć terminale płatnicze. Tegoroczną nowością będą specjalne naklejki, które darczyńcy otrzymają od kwestujących.

Będzie pięć punktów na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana i dwa przy cmentarzu gołąbkowickim. W trakcie mszy 1 listopada kwestujący będą również na starym cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej. W tym roku osoby wrzucające pieniądze do puszek otrzymają specjalną naklejkę. Będzie to nowość symbolizująca wsparcie naszej kwesty. Będzie też mały folder – wyjaśnia Jakub Bulzak, jeden z organizatorów zbiórki.

W tym roku maja być zbierane pieniądze na dokończenie renowacji nagrobka Marcina Gorzeckiego oraz rozpoczęcie prac konserwatorskich grobowca sądeckiej lekarki Stanisławy Duczymińskiej. Rok temu udało się zebrać ponad 40 tysięcy złotych, za co odnowiono dwa bliźniacze nagrobki Wandy i Stanisława Pazdanowskiego, dokończono renowację nagrobka dużego grobowca rodzinnego profesora polonisty Apolinarego Maczugi, odnowiono fasadę grobowca rodziny Komanów i rozpoczęto prace grobowca jednego z najstarszych aptekarzy nowosądeckich, Marcina Gorzeckiego. Od samego początku zbiórki udało się zebrać ponad 450 tysięcy za co wyremontowano blisko 180 grobowców i nagrobków.