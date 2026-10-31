Uwaga kierowcy! Trwa policyjna akcja „Znicz” Na drogach jest więcej patroli i kontroli

Do większego ruchu na drogach przygotowali się policjanci, którzy ruszyli ze swoją tradycyjną akcją „Znicz”. Działania zaczęły się w piątek, 30 października i potrwają do poniedziałku, 2 listopada. Także na drogach miasta Nowego Sącza i regionu sądeckiego.

W tym czasie częściej niż zwykle policjanci będą się pojawiać w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich, a także na głównych trasach Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Głównym zadaniem mundurowych będzie zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu, a także pomoc podróżnym w bezpiecznym dotarciu na mogiły bliskich.

Funkcjonariusze będą przede wszystkim udzielać pomocy uczestnikom ruchu drogowego, lecz wobec lekceważenia przepisów i podstawowych zasad bezpieczeństwa będą podejmować zdecydowane interwencje, zwłaszcza wobec kierujących po alkoholu i środkach odurzających, a także przekraczających dozwoloną prędkość - mówi Ryszard Ogurek zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego KMP w Nowym Sączu

Mówi zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego KMP w Nowym Sączu Ryszard Ogurek

W akcje „Znicz” angażują się nie tylko policjanci z wydziału ruchu drogowego i wydziału prewencji, ale także funkcjonariusze pionu kryminalnego sądeckiej komendy oraz mundurowi z podległych komisariatów i posterunków w regionie.

Mówi zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego KMP w Nowym Sączu Ryszard Ogurek

Policja przypomina też, że 31 października w godzinach od 18:00 do 22:00 oraz 1 listopada w godzinach od 8:00do 22:00 będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. To ograniczenie nie dotyczy autobusów.

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W najbliższych dniach kierowcy nie mogą jeździć na pamięć, bo w rejonach cmentarzy zmieniły się zasady ruchu. W Nowym Sączu chodzi głównie o rejon pięciu cmentarzy. To cmentarz komunalny przy ulicy Rejtana, a także nekropolie na ulicach Lwowskiej, Węgierskiej, Nawojowskiej i Starowiejskiej.

Mówi zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego KMP w Nowym Sączu Ryszard Ogurek

Prędkość pojazdów jest tam ograniczona do 30 kilometrów na godzinę, a kierowcy muszą stosować się do znaków informujących o wzmożonym ruchu pieszych, jak również do zakazu zatrzymywania się i parkowania w wyznaczonych miejscach.

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