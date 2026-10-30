Będzie 3 most na Dunajcu w Nowym Sączu. Budowa właśnie rusza!

Nowa droga połączy trasę krajową numer 87, która jest częścią ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Pienin i Podhala, a także łączy się z zachodnią obwodnicą Nowego Sącza. Dzięki temu znacznie poprawi się dostępność komunikacyjna Nowego Sącza i okolic, ale też usprawni się ruch pomiędzy drogą krajową numer 87 i drogą wojewódzką 969, co poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

To ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju Sądecczyzny, ale również tej części naszego województwa. Jest to jedna z największych inwestycji drogowo-mostowych samorządu województwa małopolskiego. Jej realizacja pokazuje, że aby mówić o wielkich projektach, trzeba przede wszystkim postawić na współpracę między samorządami. Dzisiejszy dzień jest dowodem na to, że wspólne działania, determinacja i zaangażowanie wielu środowisk pozwalają skutecznie realizować ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia - mówi marszałek województwa Łukasz Smółka

Posłuchaj samorządowców z regionu i szefowej Zarządu Dróg Wojewódzkich

Nowa droga pomiędzy ulicą Węgierską w Nowym Sączu a trasą wojewódzką 969 będzie miała w sumie około 3,5 kilometra długości. Na trasie powstaną też 4 ronda, most nad rzeką Dunajec, wiadukt kolejowy, dwa mniejsze mosty nad lokalnym potokiem, ścieżki rowerowe oraz chodniki dla pieszych.

Jako samorządowcy i zarządcy dróg chcemy, aby infrastruktura drogowa była przygotowana na dalszy rozwój tej części naszego województwa. Dziękuję przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność na terenie powiatów nowosądeckiego i limanowskiego, przyczyniając się do utrzymania miejsc pracy i rozwoju lokalnej gospodarki. Naszym zadaniem jest tworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi gospodarczemu, a nowoczesna infrastruktura komunikacyjna ma ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że w 2029 roku spotkamy się ponownie, aby wspólnie świętować zakończenie inwestycji, która będzie kolejnym impulsem rozwojowym dla Małopolski – dodaje marszałek

Budowa południowej obwodnicy Nowego Sącza będzie kosztować ponad 240 milionów złotych. Większą część pieniędzy, bo 153 miliony złotych dokłada Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Do budowy dokładają się też lokalne samorządy. To miasto Nowy Sącza, a także gminy Podegrodzie i Chełmiec. Nowa droga ma być gotowa w 2029 roku.

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Będzie to już 3 most na rzece Dunajec w Nowym Sączu. W maju 2019 roku zakończyła się budowa przeprawy pomiędzy centrum miasta a osiedlem Helena. Natomiast od sierpnia 2015 roku kierowcy mogą korzystać z północnej obwodnicy miasta razem z mostem na Dunajcu.

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