Kolejne przejścia dla pieszych przebudowane! Będzie bezpieczniej!

Tylko w ostatnich tygodniach bezpieczne przejścia dla pieszych pojawiły się w kilku miejscach na drogach powiatowych w regionie sądeckim. Między innymi na trasie Sienna - Siedlce w miejscowości Sienna, gdzie przebudowano dwa przejścia dla pieszych. Zamontowano tam też oznakowanie aktywne. Prace kosztowały ponad 73 tysiące złotych.

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Z nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych mogą też korzystać mieszkańcy miejscowości Mała Wieś w gminie Chełmiec. Prace kosztowały tam ponad 28 tysięcy złotych. Przejście w Małej Wsi dodatkowo doświetlono i oznaczono. Dzięki temu przejście jest bezpieczniejsze dla pieszych i lepiej widoczne dla kierowców.

Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza przy współpracy z gminami przejścia dla pieszych przebudowuje już od wielu lat. Najczęściej wybierane są miejsca, które znajdują się na głównych drogach. Między innymi w rejonie szkół, kościołów czy w centrach miejscowości.

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