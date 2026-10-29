Część zachodniej obwodnicy Nowego Sącza będzie tymczasowo otwarta. Korki mają być mniejsze

Od 30 października od godziny 12:00 będzie otwarty dla samochodów odcinek od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej.Takie rozwiązanie ma usprawnić ruch w tej części powiatu nowosądeckiego w czasie świątecznego weekendu.

Jest to jednak zmiana tymczasowa, a samochody będą poruszać się po drodze, która cały czas jest w przebudowie. Dlatego prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na pojazdy oraz maszyny, które na tej budowie pracują - informuje Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza

PZD przypomina kierowcom, że zachodnia obwodnica Nowego Sącza na odcinku od marketu budowlanego do ronda w Podrzeczu nadal jest zamknięta dla ruchu.

Posłuchaj starosty nowosądeckiego Tadeusza Zaremby

Jak dobrze znasz polski show-biznes? Pytanie 1 z 10 Kto prowadził program "Randka w ciemno"? Jacek Kawalec Krzysztof Ibisz Zygmunt Chajzer Następne pytanie

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ruszył 27 kwietnia. Prace podzielono na kilka odcinków, które prowadzą przez miejscowości Chełmiec, Świniarsko, Niskowa, Podrzecze oraz Brzezna. Remontowana jest nie tylko sama droga, ale też 2 mosty i dwa wiadukty. Na początek usunięto stary asfalt, potem przebudowano podbudowę drogi, a teraz trwa wylewanie poszczególnych warstw asfaltu.

Kiedy ta cześć prac się zakończy przyjdzie czas na pozostałe roboty. Takie jak budowa chodników, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ekranów, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa dróg serwisowych i zjazdów.

Zgodnie z planem remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ma się zakończyć w marcu 2027 roku. Prace będą kosztować więcej niż wcześniej planowano, bo ponad 19 milionów złotych. Większą część pieniędzy samorząd powiatu nowosądeckiego zdobył jednak z unijnych funduszy.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!