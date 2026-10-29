Kierowca BMW, który driftował po starówce usłyszał zarzuty

BMW potrąciło pieszego na Rynku w Nowym Sączu

Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 października po godzinie 15. BMW którym kierował 22-latek z dużą prędkością przejechało przez Rynek od strony ulicy Lwowskiej, następnie wykonując ostre skręty wpadło na chodnik w pobliżu przystanku autobusowego, obróciło się o 180 stopni i potrąciło 73-letniego pieszego. Kierowcą okazał się 22-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Został zatrzymany przez policję i stracił prawo jazdy. Dziś usłyszał prokuratorskie zarzuty.

Wprowadził ten swój pojazd celowo w poślizg, stracił kontrolę nad pojazdem i wjechał w porze zwiększonego ruchu ulicznego w chodnik w rejonie przystanku autobusowego, gdzie przebywało kilkanaście osób, a jednocześnie spowodował tak zwane lekkie obrażenia ciała u pieszego. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do zarzutów - powiedział Radiu Eska Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu Bartosz Gorzula.

Prokuratura wystąpiła do sądu o trzymiesięczny areszt dla kierowcy. Grozi mu osiem lat pozbawienia wolności. Kierowca podczas zdarzenia był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań. Był on właścicielem pojazdu. Auto pochodzi z tego roku. Jego wartość to około pół miliona złotych.