Rodzinne warsztaty w bibliotece. Dzieci i rodzice tworzyli komiksy

W ramach projektu "Obraz-słowo. Komiksowo" odbyło się już kilka spotkań autorskich, warsztatów komiksowych i literackich, lekcji edukacyjnych oraz spotkań ze storytellerem. Rodzinne warsztaty miały wyjątkowy charakter, ponieważ obok dzieci i młodzieży uczestniczyli w nich także najbliżsi – rodzice i dziadkowie. Spotkanie rozpoczęło się od czytania krótkiej historii w teatrzyku obrazkowym oraz zadania nawiązującego do opowieści. Następnie rodziny wspólnie tworzyły prace plastyczne inspirowane wspólnymi chwilami i rodzinnymi historiami. Uczestnicy przedstawiali je w formie jednej lub kilku plansz, opowiadając o uwiecznionych momentach lub wykorzystując krótkie dymki komiksowe.

Prace wykonane podczas spotkania będzie można podziwiać na wystawie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, która zostanie otwarta już w listopadzie. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego.