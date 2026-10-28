Uwaga na zakupach w sieci. Tam też są oszuści i złodzieje!

W ostatnich dniach policjanci z Nowego Sącza dostali zgłoszenie od mieszkanki powiatu nowosądeckiego, która zamówiła online i zapłaciła za pellet. Niestety kobieta do tej pory nie dostała zamówionego towaru ani zwrotu pieniędzy.

Kobieta na stronie oferującej do sprzedaży pellet zamówiła i zapłaciła za towar ponad 1600 złotych. Niestety po wpłacie pieniędzy kontakt ze sprzedającym się urwał, a 34-latka nie otrzymała przesyłki ani zwrotu pieniędzy. Teraz funkcjonariusze pracują nad ustaleniem sprawcy tego oszustwa-mówi Aneta Izworska z Policji w Nowym Sączu

Policja podejrzewa, że takie oszustwa mogą się powtarzać. Dlatego mundurowi przypominają kilka najważniejszych zasad, które sprawią, że w sieci będziemy bardziej bezpieczni i nie stracimy pieniędzy.

Nie warto wierzyć w każde ogłoszenie zamieszczane w popularnych serwisach internetowych. Część z nich jest tworzona przez oszustów chcących w szybki sposób wzbogacić się naszym kosztem. Mocno zaniżona cena w stosunku do ceny regularnej może sugerować, że to oszustwo. Należy dokładnie sprawdzić ofertę i wiarygodność firmy, przeczytać opinie, sprawdzić oficjalną stronę internetową, skontaktować się z pracownikiem - przypomina Izworska

Oszuści bardzo często tworzą też kopie stron internetowych firm zajmujących się sprzedażą opału. Dlatego musimy dokładnie przyglądnąć się adresowi strony, ponieważ bardzo często w nazwie domeny znajduje się literówka albo nazwa firmy jest przekręcona czy niepełna, mimo że strona łudząco przypomina oficjalną witrynę.

Opłacając zamówienie najlepiej korzystać z opcji zapłaty przy odbiorze, a jeśli dostępna jest tylko opłata online, należy zwrócić uwagę czy połączenie internetowe do bankowości mobilnej jest bezpieczne. Nie należy odpowiadać również na tak zwane super oferty przesyłane SMS lub e-mailem. Nie wolno otwierać znajdujących się w takich wiadomościach linków ani pobierać załączników – dodaje Aneta Izworska

Warto przechowywać też całą korespondencję ze sprzedawcą, ponieważ w razie oszustwa będzie dowodem w sprawie.

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