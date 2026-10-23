Trwa remont placu Teresy Platy-Nowińskiej i Ogrodów świętego Franciszka w Starym Sączu

Dariusz Ryś
2026-10-23 9:05

Nowe, zielone miejsce do wypoczynku czy rekreacji dostaną mieszkańcy Starego Sącza. Będzie to odnowiony plac Teresy Platy-Nowińskiej, który znajduje się obok OSP, a także Ogród świętego Franciszka w pobliżu urzędu miasta.

Robotnicy i koparka na placu budowy w Starym Sączu. O remoncie ogrodów przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: UMiG Stary Sącz / Materiały prasowe

W jednym i drugim miejscu prace już trwają. Zmiany będą duże. Między innymi odnowiona i uporządkowana będzie zieleń oraz  krzewy, remontu doczekają się także alejki spacerowe. Pojawią się także nowe ławeczki do wypoczynku. 

Na placu Teresy Platy – Nowińskiej posadzona będzie nowa zieleń, przebudowane będą ścieżki spacerowe, pojawi się też mała architektura. Między innymi ławki, kosze, tablica informacyjna i pergola. Rośliny będą dobrane w taki sposób, żeby były odporne na zmienne warunki pogodowe. Susze i wysokie temperatury.

Mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza
Mediateka.pl

Nowy wygląd dostają też Ogrody świętego Franciszka, które znajdują się w pobliżu urzędu miasta. Teren będzie podzielony na trzy części. Będzie ogród różany inspirowany dawnymi ogrodami przyklasztornymi, sad owocowy oraz fragment leśny. Pojawią się nowe alejki, miejsca do odpoczynku i elementy małej architektury. Zieleń będzie uporządkowana i odnowiona. W ogrodzie pojawi się też posąg świętego Franciszka.

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