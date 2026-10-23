Trwa remont placu Teresy Platy-Nowińskiej i Ogrodów świętego Franciszka w Starym Sączu

W jednym i drugim miejscu prace już trwają. Zmiany będą duże. Między innymi odnowiona i uporządkowana będzie zieleń oraz krzewy, remontu doczekają się także alejki spacerowe. Pojawią się także nowe ławeczki do wypoczynku.

Na placu Teresy Platy – Nowińskiej posadzona będzie nowa zieleń, przebudowane będą ścieżki spacerowe, pojawi się też mała architektura. Między innymi ławki, kosze, tablica informacyjna i pergola. Rośliny będą dobrane w taki sposób, żeby były odporne na zmienne warunki pogodowe. Susze i wysokie temperatury.

Mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

Nowy wygląd dostają też Ogrody świętego Franciszka, które znajdują się w pobliżu urzędu miasta. Teren będzie podzielony na trzy części. Będzie ogród różany inspirowany dawnymi ogrodami przyklasztornymi, sad owocowy oraz fragment leśny. Pojawią się nowe alejki, miejsca do odpoczynku i elementy małej architektury. Zieleń będzie uporządkowana i odnowiona. W ogrodzie pojawi się też posąg świętego Franciszka.

Nowy wygląd jednego i drugiego mini – parku mieszkańcy Starego Sącza i turyści mają zobaczyć jeszcze w tym roku.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!