Uwaga na cmentarzach. Kieszonkowcy i złodzieje teraz często tam zaglądają!

W najbliższych dniach wiele osób będzie sprzątać i porządkować groby swoich bliskich. Pamiętajmy jednak, że na cmentarzach mogą pojawiać się też złodzieje. Dlatego pilnujmy rzeczy, które ze sobą zabieramy. Szczególnie torebek, portfeli czy telefonów.

Ostrożności nigdy za wiele, a w okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych należy ją zachowywać zwłaszcza na cmentarzach, w środkach komunikacji miejskiej czy podczas zakupów w pobliżu nekropolii. Choć o bezpieczeństwo odwiedzających groby bliskich będą dbali policjanci, jednak nasze zachowanie oraz stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kluczowe i może uchronić przed działaniem przestępców - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Wybierając się na zakupy na przycmentarne stoiska, nie zabierajmy, o ile to możliwe, większych kwot pieniędzy. Warto mieć odliczoną gotówkę i trzymać ją w innym miejscu niż portfel i dokumenty, a w trakcie płacenia za zakupy, nie pokazywać, ile pieniędzy mamy przy sobie.

Pamiętajmy również, by podczas porządkowania nagrobków nie zostawiać, nawet na chwilę, torebki lub saszetki z pieniędzmi, dokumentami, kartami płatniczymi, kluczami do mieszkania na pomniku czy ławce, by nie ułatwiać „pracy” złodziejom. Zanim zorientujemy się, że doszło do kradzieży, może okazać się, że nasz dom został już okradziony, a przestępcy płacili naszą kartą lub zaciągnęli kredyt bez naszej wiedzy - dodaje Aneta Izworska

QUIZ z "Wielkiego Testu" TVP z "Poradnika bezpieczeństwa". Sprawdź, czy wiesz, co zrobić w sytuacji kryzysowej! Pytanie 1 z 37 Co należy zrobić, gdy usłyszysz syrenę alarmową? włączyć radio lub telewizor i słuchać komunikatów natychmiast wyjść z domu, nie czekając na informacje Następne pytanie

Gdy w rejon cmentarza przyjedziemy własnym samochodem, nie należy zostawiać wewnątrz w widocznym miejscu torebek, telefonów komórkowych czy innych wartościowych przedmiotów. Jeżeli takie rzeczy z jakichś powodów musimy zostawić w pojeździe, należy je schować, by nie kusić złodziei.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!