Wymienisz piec na nowy – miasto zwolni cię z podatku od nieruchomości. Nowy pomysł władz Nowego Sącza

Władze Nowego Sącza mają nowy pomysł na poprawę powietrza

Sądeczanie, którzy wymienią stare piece na nowe, będą zwolnieni z podatku od nieruchomości. Taki pomysł ma prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Musi się jednak zgodzić na niego Rada Miasta. Temat ma trafić pod obrazy na najbliższej sesji. Nadal wielu mieszkańców miasta ma w swoich domowych kotłowniach stare piece, które nie spełniają obowiązujących norm. W ten sposób miasto chce zachęcić do wymiany kotłów na ekologiczne. Ma to poprawić jakość powietrza w mieście.

Już w tym miesiącu złożymy na sesję Rady Miasta propozycję uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla osób, które w budynku jednorodzinnym, wymieniły kocioł na paliwo stałe, niespełniający wymagań uchwały antysmogowej, poniżej klasy piątej, na nisko-emisyjne źródło ogrzewania. Tutaj może być kocioł gazowy, paliwo olejowe, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła, kocioł na biomasę klasy piątej. Także tutaj dosyć szerokie możliwości, nie takie wąskie jak w programie Czyste Powietrze. Zwolnienie z podatku od nieruchomości zaproponujemy pięcioletnie – mówi prezydent Ludomir Handzel.

Miasto pracuje także nad nowym programem wymiany starych pieców na nowe – ekologiczne. Prawdopodobnie ruszy on w marcu i będzie zakładał finansowanie takiej wymiany. Pieniądze na to mają iść z budżetu Nowego Sącza.