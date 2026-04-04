Choroba nie wybiera, może się zdarzyć także w święta. Sprawdź gdzie szukać pomocy

W całej Małopolsce takich punktów jest blisko 50. Co ważne w tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja, a to oznacza, że można wybrać dowolny z nich. Można pojawić się tam osobiście lub zadzwonić. W uzasadnionych przypadkach możliwe są też wizyty w domu pacjenta.

Adresy i telefony wszystkich punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie małopolskiego NFZ w zakładce Pomoc w stanach nagłych. Działają one w godzinach 18:00 do 08:00 rano kolejnego dnia od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w weekendy i święta - mówi Iwona Krzywda specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Warto pamiętać, że w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia i życia należy zgłosić się do szpitalnych oddziałów ratunkowych lub izby przyjęć.

Ich personel ratuje osoby po wypadkach, urazach, z zawałami, udarami. SOR-y i izby przyjęć działają całodobowo. Adresy tych, które znajdują się w Małopolsce znajdziemy na stronie małopolskiego NFZ w zakładce Pomoc w stanach nagłych – dodaje Iwona Krzywda

W sytuacjach, które będą zagrażały naszemu życiu lub zdrowiu zawsze możemy też wezwać zespół ratownictwa medycznego. Wystarczy zadzwonić pod numer 999 lub 112. W naszym regionie dyspozytorzy dyżurują w Krakowie i Tarnowie.

Informacje o dyżurujących gabinetach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej czy najbliższych oddziałach ratunkowych znajdziemy też u konsultantów Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ. Działa ona pod numerem 800 190 590. Połączenie jest bezpłatne. Infolinia będzie dostępna także w czasie Świąt Wielkanocnych.

