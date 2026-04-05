Ratusz w Nowym Sączu dostał nowy wygląd. Prace remontowe powoli się kończą!

Remont nowosądeckiego ratusza ruszył wiosną 2024 roku. Fachowcy zabrali się między innymi za elewację budynku, dach, okna oraz drzwi, zabezpieczono też fundamenty. Zmiany widać nie tylko na zewnątrz, ale też w środku. Prace kosztują około 20 milionów złotych. Większą część pieniędzy na remont ratusza Nowy Sącz dostał z rządowego programu Polski Ład.

Dużą nowością jest winda, którą dostaniemy się na wyższe piętra ratusza. Odnowiono też piwnice, klatki schodowe i pomieszczenia biurowe. Wymieniono też wszystkie instalacje oraz sieci. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano także toalety. Teraz roboty budowlane trwają przy wejściu głównym do budynku.

Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek

Na czas prac prawie wszyscy urzędnicy, którzy pracowali w ratuszu przenieśli się do tymczasowych biur urządzonych w Domu Gotyckim przy ulicy Lwowskiej. Teraz powoli wracają. W odnowionych pomieszczeniach działają już kasy urzędu. Władze miasta na razie nie podają dokładnej daty, kiedy ratusz będzie ponownie otwarty. Nieoficjalnie mówi się, że stanie się to w pierwszych dniach maja.

Na tym jednak nie koniec, bo dużo zmian miasto planuje też wokół samego ratusza. Ma być mniej betonu, a więcej zieleni. W planie jest między innymi budowa nowego placu zabaw oraz fontanny.

