O tytuł Rowerowej Stolicy Polski znowu powalczy Nowy Sącz. Na razie trwa trening

Rywalizacja jak zawsze podzielona jest na dwie części. Etap pierwszy to trening, który rozpoczął się 21 marca i potrwa jeszcze tylko do 21 maja. Później będzie kilka dni przerwy. Główna walka o punkty zacznie się 1 czerwca i potrwa miesiąc.

Do zabawy może przyłączyć się każdy. Potrzebny jest telefon z systemem Android lub iOS, na który trzeba pobrać bezpłatną aplikację o nazwie Aktywne Miasta. Później musimy się zarejestrować, wybrać miasto dla którego kręcimy kilometry i możemy ruszać. Ważne, żeby przed każdą jazdą na rowerze włączyć aplikację GPS w telefonie. Dzięki temu przejechane kilometry nam się zapiszą - przypomina Tomasz Baliczek z urzędu miasta Nowego Sącza

W czerwcu liczyć będą się nie tylko same kilometry, bo punkty będą przeliczane według liczby mieszkańców. To daje szansę na emocjonującą walkę niezależnie od wielkości miasta czy gminy.

Mówi Tomasz Baliczek z urzędu miasta Nowego Sącza

Warto dodać, że rowerzyści kilometry kręcą nie tylko dla miasta, ale też dla siebie. Nagrody, które w tym roku w Nowym Sączu czekają na fanów dwóch kółek są warte w sumie 40 tysięcy złotych. Za pierwsze miejsce można zdobyć 1500 złotych, za drugie 1000 złotych, a za trzecie 500 złotych. Jest też wiele innych nagród rzeczowych. Każdy rowerzysta, który dla Nowego Sącza przejedzie tysiąc kilometrów, dostanie też profesjonalną rowerową koszulkę przygotowaną specjalnie na tegoroczną akcję.

QUIZ. Filmowe hity, które powstały na podstawie gier wideo! Pytania będą zaskakiwać Pytanie 1 z 10 Dzisiaj w kinach premiera nowej części "Mortal Kombat". To już łącznie który film na podstawie tej gry? Drugi Trzeci Czwarty Następne pytanie

Nowy Sącz o Puchar Rowerowej Stolicy Polski walczy już od kilku lat. W 2025 roku sądeczanie przejechali w sumie ponad 416 tysięcy kilometrów, a do akcji przyłączyło się aż 742 rowerzystów. W kategorii miast liczących od 65 do 100 tysięcy mieszkańców Nowy Sącz zajął 2 miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej przypadło nam miejsce 9. W 2025 roku Rowerową Stolicą Polski zostały Puławy.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!