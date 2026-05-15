W WSB-NLU trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027. Nowa specjalność to HIT!

Wybór uczelni nie musi wcale oznaczać wyjazdu do Krakowa, Warszawy czy Wrocławia. Coraz więcej kandydatów szuka miejsca, które zapewnia wysoki poziom nauczania, komfort studiowania i możliwość zdobywania wartościowych kompetencji blisko domu. Taką przestrzeń oferuje WSB-NLU w Nowym Sączu - uczelnia, która stawia na praktykę, nowoczesne technologie i indywidualne podejście do studenta.

Kierunki Studiów w WSB-NLU: Od Informatyki po Psychologię

W ofercie studiów stacjonarnych WSB-NLU na rok akademicki 2026/2027 znalazły się kierunki odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy oraz współczesne wyzwania społeczne, technologiczne i biznesowe.

Kandydaci mogą wybrać:

Zarządzanie - studia I i II stopnia

Informatykę - studia inżynierskie I stopnia

Prawo - jednolite studia magisterskie

Psychologię - jednolite studia magisterskie

Prawdziwym hitem jest jednak specjalność w ramach kierunku informatyka – inżynier sztucznej inteligencji. To unikatowa propozycja, która idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnego rynku pracy i otwiera przed absolwentami drzwi do najbardziej pożądanych zawodów. Program specjalności obejmuje m.in. projektowanie, trenowanie i optymalizację modeli uczenia maszynowego, pracę z dużymi zbiorami danych, przetwarzanie języka naturalnego, wykorzystanie modeli generatywnych oraz wdrażanie rozwiązań AI w środowiskach biznesowych.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy przy nowoczesnych systemach sztucznej inteligencji, m.in. jako AI Engineer, Machine Learning Engineer, Data Scientist, Data Analyst, NLP Engineer, Computer Vision Engineer czy programista systemów inteligentnych. To prawdziwa szansa na karierę w branży przyszłości!

Programy nauczania w WSB-NLU są systematycznie aktualizowane, aby zapewnić studentom wiedzę, która będzie przydatna nie tylko podczas egzaminów, ale przede wszystkim w ich przyszłej pracy. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem. Wsparcie w codziennej nauce zapewnia również autorska platforma CloudAcademy, która gromadzi wszystkie materiały dydaktyczne, nagrania i zadania w jednym miejscu, ułatwiając organizację i powtarzanie materiału.

Studia stacjonarne - doświadczenie, które daje więcej

Studia dzienne to nie tylko udział w zajęciach. To codzienny kontakt z wykładowcami, praca w grupach projektowych, rozmowy, inicjatywy studenckie i relacje, które często zostają na lata.

Obecność na kampusie sprzyja rozwijaniu kompetencji społecznych, komunikacyjnych i organizacyjnych. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu akademickim, korzystać z wydarzeń, warsztatów i inicjatyw organizowanych przez uczelnię, a także stopniowo budować pewność siebie w środowisku zawodowym i społecznym.

To szczególnie ważne na kierunkach takich jak psychologia, prawo, zarządzanie czy informatyka, gdzie liczy się nie tylko wiedza, ale również umiejętność współpracy, argumentacji, analizy i rozwiązywania problemów.

Student’s House w Nowym Sączu: Komfortowy Akademik na Kampusie

Jednym z największych atutów dla osób spoza regionu, które zdecydują się na studia stacjonarne w WSB-NLU, jest Student’s House – nowoczesny akademik Nowy Sącz, zlokalizowany bezpośrednio na kampusie uczelni. To rozwiązanie, które znacząco ułatwia codzienne życie studenckie. Mieszkanie tuż obok uczelni to oszczędność czasu, większy komfort i łatwiejszy dostęp do wszystkich udogodnień akademickich.

Student’s House to kompleks trzech połączonych segmentów, zaprojektowany z myślą o wygodzie i funkcjonalności. Oferuje komfortowe pokoje, wspólne kuchnie z jadalniami na każdym piętrze, nowocześnie wyposażone pralnie, strefy wypoczynku, zielone atrium oraz tarasy relaksacyjne. Dodatkowo, mieszkańcy mają dostęp do darmowego Wi-Fi, parkingu, biblioteki, pracowni komputerowych i infrastruktury sportowej. To nie tylko miejsce do mieszkania, ale prawdziwe centrum życia studenckiego, które sprzyja nawiązywaniu relacji i pełnemu korzystaniu z uroków studiowania w Nowym Sączu.