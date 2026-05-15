Juwenalia w Nowym Sączu. Wybory miss, koncerty Blachy 2115 i Łydki Grubasa

Historyczna współpraca ANS i WSB-NLU: Nowy rozdział dla sądeckich studentów?

Tegoroczne Juwenalia w Nowym Sączu to wydarzenie wyjątkowe. Decyzja o połączeniu sił przez Akademię Nauk Stosowanych i Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University zdaniem samorządów studenckich uczelni ma otworzyć nowy rozdział w historii studenckiego życia Nowego Sącza. Jak podkreślają organizatorzy imprezy z dwóch uczelni, chcą w tym roku stworzyć wielkie i niezapomniane wydarzenie dla całej społeczności akademickiej. Nie wykluczają też współpracy w przyszłym roku.

Nowy Sącz jest miastem zbyt małym, żeby uczelnie robiły samodzielnie wydarzenia. Fajnie jest wykorzystać tę synergię, ten potencjał i zrobić coś wielkiego wspólnie” – mówił Krystian Krajewski z Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych podczas konferencji prasowej. - Udało się pokonać wyzwania organizacyjne. Tegoroczna edycja jest postrzegana jako „test logistyczny i zarządczy”, który ma wyznaczyć kierunek na wspólną przyszłość i jeszcze większe projekty w kolejnych latach.

Juwenalia Sądeckie 2025: Harmonogram dzień po dniu

Organizatorzy przygotowali cztery dni wypełnione różnorodnymi atrakcjami, które zadowolą zarówno miłośników sportu, muzyki, jak i rywalizacji intelektualnej. Co ważne, udział w większości wydarzeń jest całkowicie bezpłatny.

Czwartek, 22 maja – Dzień Sportu pod hasłem „Towarzysko”Juwenalia rozpoczną się od sportowej rywalizacji w przyjacielskiej atmosferze. Tego dnia studenci i wykładowcy obu uczelni zmierzą się w kilku dyscyplinach.

Mecz piłki nożnej: Studenci ANS vs. Studenci WSB-NLU.16:00 – Bieg juwenaliowy: Otwarta formuła dla wszystkich chętnych.17:00 – Mecz siatkówki: Studenci ANS vs. Studenci WSB-NLU.18:30 – Mecz siatkówki: Wykładowcy ANS vs. Wykładowcy WSB-NLU.

Piątek, 23 maja – Motoryzacja i klubowe rytmyDrugi dzień to gratka dla fanów motoryzacji i nocnego życia.

18:00 - 20:30 – Zlot motoryzacyjny: Na parkingu WSB-NLU zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt wyjątkowych samochodów. Będzie to doskonała okazja, by z bliska obejrzeć niezwykłe maszyny.Od 21:00 – Impreza w klubie Reset: Po zlocie wszyscy chętni mogą kontynuować zabawę w jednym z popularnych sądeckich klubów (wstęp do klubu jest płatny zgodnie z cennikiem lokalu).

Sobota, 24 maja – Wielkie koncerty i e-sportowe emocjeTo bez wątpienia serce tegorocznych juwenaliów. Dzień upłynie pod znakiem wirtualnej rywalizacji i, przede wszystkim, muzyki na żywo.

Od 10:00 – Turniej e-sportowy: Na terenie WSB-NLU 16 drużyn zmierzy się w popularnej grze. Półfinały i finały będą transmitowane na żywo na juwenaliowym kanale YouTube.Od 16:00 – Koncerty na Starej Sandecji (WSTĘP WOLNY): Scena pod chmurką będzie gościć zarówno lokalne zespoły, jak i ogólnopolskie gwiazdy. Line-up prezentuje się imponująco:

16:00 – Start, koncerty zespołów: Strawberry Prism, Mat House, The Mattee19:30 – Łydka Grubasa21:00 – Blacha 2115Po zakończeniu koncertów organizatorzy zapraszają na oficjalne afterparty w klubie Reset.

Niedziela, 25 maja – Finał w plenerze: gra terenowa i kino pod gwiazdamiOstatni dzień to czas na aktywny wypoczynek i relaks na świeżym powietrzu.

Od 12:00 – Gra terenowa „Podchody juwenaliowe”: Nowość w programie. Dziesięć czteroosobowych drużyn wyruszy na ponad 4-kilometrową trasę po Nowym Sączu, na której czekać będą zagadki i wyzwania sprawnościowe. Start i meta na Wydziale Nauk Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa ANS.Konkurs Miss Juwenaliów: Po zakończeniu gry terenowej odbędzie się konkurs, w którym specjalne jury oraz publiczność wybiorą Miss Juwenaliów Sądeckich 2026.Kino plenerowe: Wieczór zakończy seans nagrodzonego Oscarem filmu „Wszystko wszędzie naraz”.Od 21:00 – Studencka integracja i spokojne zakończenie juwenaliowego święta.szczegóły dotyczące rejestracji. Nawet jeśli limit uczestników w zawodach sportowych zostanie wyczerpany, warto przyjść i kibicować swojej uczelni!

Święto nie tylko dla studentów. Organizatorzy zapraszają wszystkich

Choć Juwenalia Sądeckie 2025 to przede wszystkim święto studentów, organizatorzy gorąco zapraszają do udziału wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, powiatu i całego regionu. To doskonała okazja, by wspólnie poczuć wyjątkową atmosferę studenckiego święta, posłuchać dobrej muzyki i wziąć udział w unikalnych atrakcjach.