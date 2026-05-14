Półmaraton Górski Jaworze w tym roku połączony z Mistrzostwami Polskiej Policji! Można się zgłaszać

Impreza od wielu lat przyciąga do Ptaszkowej koło Nowego Sącza tłumy fanów biegania. Zawody do łatwych nie należą, bo biegacze muszą pokonać trasę, która ma strome podbiegi i zbiegi, a przewyższenia wynoszą nawet 900 metrów. To jednak nie zniechęca fanów sportu. W tym roku do biegaczy dołączą policjanci z całej Polski, którzy wezmą udział w odbywających się w ramach imprezy Mistrzostwach Polskiej Policji.

Na listach startowych mamy już zapisanych wielu policjantów. Przyjadą do nas mundurowi z całego kraju, między innymi z Bydgoszczy, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Warszawy czy Katowic. Wezmą udział także policjanci z Nowego Sącza. Trasa jest wymagająca. Jest się gdzie zmęczyć – wyjaśnia jeden z koordynatorów zawodów Dariusz Bulanda.

Półmaraton Górski Jaworze to nie tylko zawody dla zaprawionych sportowców. To także okazja do spotkania całych rodzin. W miejscu startu i mety zaplanowano tego dnia piknik, w trakcie którego zaplanowano zawody dla dzieci i młodzieży. One pobiegną na dystansach od 200 metrów do półtora kilometra.

W tym roku trasa dla dzieci będzie przebiegała trialem. Będzie to również bieg górski po ścieżkach w okolicy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. Przygotowaliśmy dla nich kilka dystansów, tak, żeby również sprawdzili się. Ci najmłodsi pobiegną z rodzicami – mówi Marcela Marcisz, jedna z organizatorek zawodów.

Bieg główny wystartuje o godzinie 10 bez względu na warunki pogodowe. Na pokonanie całej trasy uczestnicy mają cztery i pół godziny. Zgłoszenia trwają do 22 maja. Zapisać można się TUTAJ