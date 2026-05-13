Połączyli edukację, służbę i pomoc drugiemu. Kolejna udana akcja KOSG

Dzień otwarty w KOSG połączony z akcją „Na Straży Życia” zorganizowano z okazji 35 rocznicy utworzenia straży granicznej. Mundurowi chcieli pokazać czym zajmują się na co dzień, ale przede wszystkim pomóc w ratowaniu życia i zdrowia innych. Dlatego jednym z najważniejszych punktów wydarzenia była akcja honorowego krwiodawstwa, a także możliwość zapisania się do bazy fundacji DKMS.

W sumie podczas akcji „Na Straży Życia” udało się zebrać 18 litrów krwi, a 42 osoby zarejestrowały się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego, które zadeklarowały gotowość do pomocy potrzebującym przeszczepu - informuje Justyna Drożdż z KOSG w Nowym Sączu

Podczas dnia otwartego nie zabrakło też pokazów i prezentacji, które przygotowali funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Można było zobaczyć pokaz musztry paradnej, występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, dynamiczny pokaz Wydziału Zabezpieczenia Działań, a także sprzęt i pojazdy wykorzystywane na co dzień w służbie.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja robota pirotechnicznego, który jest używany w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie-Balicach, a także pokaz umiejętności psa służbowego.

Wydarzenie pokazało, że mundur to nie tylko odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, ale również gotowość do niesienia pomocy potrzebującym - dodaje Justyna Drożdż

W sumie w wydarzeniu wzięło udział 230 uczniów klas o profilu mundurowym z 9 szkół z województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, byli też studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz przedszkolaki z Nowego Sącza.

