Koniec betonozy przed ratuszem w Nowym Sączu! Miasto ma ambitny plan

Będzie remont płyty Rynku w Nowym Sączu?

Nowosądecki rynek jest jednym z największych tego typu placów w Małopolsce. Od wielu lat pokryją go betonowe płyty. Nawierzchnia jest już mocno zniszczona. Po zakończonym remoncie ratusza władze miasta zaczęły mówić o remoncie jego otoczenia. Takie prace na pewno przydałyby się, bo płyty są w wielu miejscach uszkodzone. Na Rynku brakuje też zieleni. W upalne, letnie dni, jest tu bardzo gorąco. To się ma jednak zmienić.

Oczywiście będzie więcej zieleni, będzie nowy plac zabaw, nowa fontanna. Zmieniamy troszeczkę układ całej płyty. Następnym etapem będzie remont płyty rynku. Oczywiście to jest faza na razie projektowa — mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

To na razie plany. Miasto na pewno będzie szukać pieniędzy na takie prace. W najbliższym czasie jednak będą wykonane inne inwestycje na terenie starówki. Ekipy remontowe zabrały się za teren przy dawnym Młynie Jezuickim. Ma tam powstać park handlowy. Miasto planuj też przebudowę Rynku Maślanego i terenu po dawnej straży pożarnej.