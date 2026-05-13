Eksperci ZUS i PEFRON będą czekać na telefony. Także w naszym regionie

Dyżur jest organizowany z okazji kolejnej edycji Dni Osób z Niepełnosprawnościami, które w maju i czerwcu organizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To wydarzenia skierowane do osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich.

Pracownicy ZUS razem z partnerami oraz lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przygotowali spotkania, konsultacje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne i dyżury telefoniczne. Udział w nich jest bezpłatny - mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce.

Jedną z propozycji jest właśnie dyżur telefoniczny, który zaplanowano na środę 13 maja w lokalnych oddziałach ZUS, a także w krakowskim oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Dzwonić będzie można od godziny 10.00 do 12.00.

Eksperci PFRON będą czekać pod numerem telefonu 12 312 14 21. Zapytać będzie można o dofinansowania dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Natomiast pracownicy ZUS odpowiedzą na pytania związane ze świadczeniami dla osób z niepełnosprawnością, Takich jak renta socjalna, świadczenie uzupełniające czy dodatek pielęgnacyjny. W Nowym Sączu eksperci ZUS będą czekać pod numerem telefonu 18 449 85 45.

