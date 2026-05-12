Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu dojedziemy pociągiem. Już wiadomo kiedy!

Na początek pociągiem będzie można dojechać z Nowego Sącza do Marcinkowic. Na przebudowanej, 9-kilometrowej trasie pojawią się pociągi spółki POLREGIO. Składy będą zatrzymywać się na stacjach i przystankach Marcinkowice, Nowy Sącz Chełmiec oraz Nowy Sącz Miasto.

Dziś robimy ważny krok, uruchamiając regularne pociągi na trasie Nowy Sącz – Marcinkowice. Zależy nam, żeby mieszkańcy mogli szybciej, wygodniej i bezpieczniej dojeżdżać do pracy, szkoły czy na uczelnię. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w nowe połączenia, kupujemy pociągi i rozwijamy transport publiczny. Naszym celem jest nowoczesna kolej, dzięki której w przyszłości podróż między Nowym Sączem a Krakowem potrwa około godziny - mówi marszałek Łukasz Smółka.

W nowym rozkładzie jazdy zaplanowano w sumie 14 par pociągów w dni robocze, 9 par pociągów w dni wolne od pracy. Pociągi będą kursować średnio co godzinę. Rozkład jazdy jest tak przygotowany żeby, pasażerowie z tego kierunku mogli łatwo przesiąść się do pociągów w stronę Stróż i Piwnicznej.

Trasa kolejowa Nowy Sącz – Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która region sądecki, limanowski oraz Podhale połączy z Krakowem. Dziś prace budowlane trwają na kilku odcinkach. Całość ma być gotowa do 2030 roku.

Kiedy wszystkie fragmenty nowej linii będą gotowe, to najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut.

