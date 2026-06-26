Chciała zarobić pieniądze. Niestety straciła. Uwaga na oszustów!

Kilka dni temu jedna z mieszkanek Nowego Sącza zgłosiła się na policję, bo padła ofiarą oszustów, którzy obiecywali duże zyski. Warunek był jeden. Pieniądze trzeba było ulokować na jednej z platform inwestycyjnych. Poszkodowana kobieta tak zrobiła i niestety pieniądze straciła.

Po rejestracji kontaktowała się telefonicznie oraz przez komunikator internetowy z kilkoma osobami. Kobieta, która podawała się za doradcę finansowego, przez trzy miesiące manipulowała Sądeczanką, Obiecywała duże profity, przedstawiała nieprawdziwe informacje, co do wypracowanych na koncie środków i stale nakłaniała ją do wpłacania kolejnych kwot pod pretekstem zwiększenia zysków czy konieczności uiszczenia dodatkowych opłat warunkujących wypłatę środków - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Zanim mieszkanka Nowego Sącza zorientowała się, że trafiła na oszustów straciła 17 tysięcy złotych. Teraz sądeccy policjanci pracują nad namierzeniem sprawców tego przestępstwa, ale też apelują o ostrożność i radzą, jak nie dać się oszukać w podobny sposób.

Bądź ostrożny w kontaktach z nieznajomymi, ogranicz swoje zaufanie szczególnie do nowo poznanych osób w Internecie czy podczas rozmowy telefonicznej. Nie wierz w możliwość łatwego i szybkiego zarobku dużych pieniędzy. Nie instaluj dodatkowych programów i aplikacji na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej. Czerwona lampka powinna zapalić się, zwłaszcza gdy wymaga tego osoba podająca się za analityka giełdowego, konsultanta, menedżera czy innego doradcę inwestycyjnego - przypomina Aneta Izworska

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Policja przypomina też, żeby nigdy podawać innym osobom danych do logowania w bankowości elektronicznej. Uważajmy też podczas płacenia w internecie. Przede wszystkim nie autoryzujmy przelewów, których sami nie wykonujemy. Nie udostępniajmy również danych karty płatniczej ani zdjęć czy skanów swojego dowodu osobistego. Jeśli podejrzewamy, że ktoś próbuje nas oszukać, natychmiast skontaktujmy się z policją.

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