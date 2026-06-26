Uwaga będzie gorąco. Chrońmy siebie i zadbajmy o innych!

Dariusz Ryś
2026-06-26 8:55

Już jest gorąco, a będzie jeszcze cieplej. Do naszego regionu zbliża się fala tropikalnych upałów. Dla wielu osób taka pogoda może być bardzo groźna. Dlatego trzeba uważać. Szczególnie na dzieci oraz osoby starsze. Przypominają ratownicy medyczni.

Dłoń trzymająca ciemne okulary przeciwsłoneczne na tle jasnego, bezchmurnego nieba, symbolizująca ochronę przed słońcem w upalne dni. O zbliżającej się fali upałów i sposobach na przetrwanie tego gorącego okresu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Darek Ryś

Dla naszego regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami. Poziom drugi obowiązuje w powiatach północnych, a pierwszy w południowych. IMiGW zaznacza jednak, że w kolejnych dniach może być wydane ostrzeżenie stopnia trzeciego. Na termometrach mamy zobaczyć nawet 37°C.

Szczególny apeluję do wszystkich mieszkańców i gości przebywających w Małopolsce o ostrożność. Przed nami pierwszy, wakacyjny weekend.  Z pewnością część osób wyruszy już na wyczekane urlopy.  Są też i tacy, którzy będą pracować chociażby wykonując prace w ogrodzie czy na polu. Prognozowana pogoda niesie duże zagrożenie przegrzaniem, a skutki mogą być bardzo poważne dla organizmu. Dbajmy o siebie, swoich najbliższych: szczególnie dzieci, seniorów. Pamiętajmy także o osobach samotnych czy potrzebujących wsparcia – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Dla naszego regionu synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w dzień od 29° C do 31° C. W piątek nawet do 33° C. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16° C do 19° C. Temperatura maksymalna przekraczająca 30° C utrzyma się co najmniej do poniedziałku.

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Specjaliści przypominają, że wysokie temperatury to czas, w którym należy ograniczyć przebywanie na słońcu. Przegrzanie organizmu może powodować odwodnienie, omdlenie, nasilenie problemów kardiologicznych, a nawet udar. Szczególnie narażone są: dzieci, kobiety w ciąży, osoby przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, a także osoby starsze.

W przypadku istotnego wzrostu obciążenia państwowego systemu ratownictwa medycznego obie nasze dyspozytornie będą podejmować współpracę z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, aby jak najlepiej pomagać naszym mieszkańcom - mówi zastępca kierownika dyspozytorni medycznej w wydziale powiadamiania ratunkowego małopolskiego urzędu wojewódzkiego Konrad Łagosz

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że gdy temperatura powietrza na zewnątrz wynosi 26° C, to po upływie już 10 minut w zamkniętym samochodzie temperatura sięga 37° C. Po pół godziny wnętrze samochodu nagrzane jest do 45° C, a po upływie 60 minut temperatura osiąga 50° C. Nie wolno zostawiać w samochodzie ani osób, w tym szczególnie dzieci, ani zwierząt. 

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Pytanie 1 z 20
Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA?

Jeżeli pojawią się nudności, przyspieszona akcja serca, majaczenie, gorąca i sucha skóra lub obfite pocenie się, dreszcze, zaburzenia świadomości, w tym utrata przytomności konieczna jest szybka reakcja.

Taką osobę należy przeprowadzić w zacienione, chłodne miejsce, a następnie podać chłodną wodę do picia. Warto zwilżyć twarz, ręce i nogi, poluzować ubranie. Jeżeli istnieje zagrożenie zdrowia lub życia albo mamy do czynienia z osobą nieprzytomną, trzeba niezwłocznie wezwać służby ratunkowe, dzwoniąc na numer 112 lub 999. Do czasu przybycia służb należy monitorować stan osoby poszkodowanej, a w razie potrzeby rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową - mówi dyspozytor medyczny Adrian Stanisz.

W upalne dni dobrze jest dbać o odpowiednie odżywienie organizmu, dostarczając mu potrzebnych minerałów i witamin. Należy unikać alkoholu, który sprzyja odwodnieniu.

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