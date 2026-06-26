Uwaga będzie gorąco. Chrońmy siebie i zadbajmy o innych!

Dla naszego regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami. Poziom drugi obowiązuje w powiatach północnych, a pierwszy w południowych. IMiGW zaznacza jednak, że w kolejnych dniach może być wydane ostrzeżenie stopnia trzeciego. Na termometrach mamy zobaczyć nawet 37°C.

Szczególny apeluję do wszystkich mieszkańców i gości przebywających w Małopolsce o ostrożność. Przed nami pierwszy, wakacyjny weekend. Z pewnością część osób wyruszy już na wyczekane urlopy. Są też i tacy, którzy będą pracować chociażby wykonując prace w ogrodzie czy na polu. Prognozowana pogoda niesie duże zagrożenie przegrzaniem, a skutki mogą być bardzo poważne dla organizmu. Dbajmy o siebie, swoich najbliższych: szczególnie dzieci, seniorów. Pamiętajmy także o osobach samotnych czy potrzebujących wsparcia – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Dla naszego regionu synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w dzień od 29° C do 31° C. W piątek nawet do 33° C. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16° C do 19° C. Temperatura maksymalna przekraczająca 30° C utrzyma się co najmniej do poniedziałku.

Specjaliści przypominają, że wysokie temperatury to czas, w którym należy ograniczyć przebywanie na słońcu. Przegrzanie organizmu może powodować odwodnienie, omdlenie, nasilenie problemów kardiologicznych, a nawet udar. Szczególnie narażone są: dzieci, kobiety w ciąży, osoby przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, a także osoby starsze.

W przypadku istotnego wzrostu obciążenia państwowego systemu ratownictwa medycznego obie nasze dyspozytornie będą podejmować współpracę z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, aby jak najlepiej pomagać naszym mieszkańcom - mówi zastępca kierownika dyspozytorni medycznej w wydziale powiadamiania ratunkowego małopolskiego urzędu wojewódzkiego Konrad Łagosz

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że gdy temperatura powietrza na zewnątrz wynosi 26° C, to po upływie już 10 minut w zamkniętym samochodzie temperatura sięga 37° C. Po pół godziny wnętrze samochodu nagrzane jest do 45° C, a po upływie 60 minut temperatura osiąga 50° C. Nie wolno zostawiać w samochodzie ani osób, w tym szczególnie dzieci, ani zwierząt.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie

Jeżeli pojawią się nudności, przyspieszona akcja serca, majaczenie, gorąca i sucha skóra lub obfite pocenie się, dreszcze, zaburzenia świadomości, w tym utrata przytomności konieczna jest szybka reakcja.

Taką osobę należy przeprowadzić w zacienione, chłodne miejsce, a następnie podać chłodną wodę do picia. Warto zwilżyć twarz, ręce i nogi, poluzować ubranie. Jeżeli istnieje zagrożenie zdrowia lub życia albo mamy do czynienia z osobą nieprzytomną, trzeba niezwłocznie wezwać służby ratunkowe, dzwoniąc na numer 112 lub 999. Do czasu przybycia służb należy monitorować stan osoby poszkodowanej, a w razie potrzeby rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową - mówi dyspozytor medyczny Adrian Stanisz.

W upalne dni dobrze jest dbać o odpowiednie odżywienie organizmu, dostarczając mu potrzebnych minerałów i witamin. Należy unikać alkoholu, który sprzyja odwodnieniu.

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