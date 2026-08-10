Ogromna inwestycja nowosądeckiego MPK za 37 milionów złotych!

MPK zakończyło postępowanie przetargowe na dostarczenie i montaż w autobusach i na przystankach nowoczesnego systemu teleinformatycznego. Pozwoli on na jeszcze lepsze zarządzenie flotą, biletami elektronicznymi, ale też informacją dla pasażerów, którzy na przyjazd autobusu czekają na przystanku. Na najważniejszych przystankach pojawią się nowe tablice informujące o odjazdach poszczególnych linii. Całość jest częścią duże go projektu, który dofinansowuje Unia Europejska. W pierwszej części tego zadania MPK Nowy Sącz zakupi oprogramowanie, zbuduje nowe systemy biletowe oraz kasowe. Dzięki nim za bilet będzie można zapłacić kartą w kasowniku.

Będą też specjalne urządzenia do liczenia pasażerów oraz nowa aplikacja mobilna, gdzie będzie można kupić bilety. Poprzedni system informacji pasażerów, który jest w autobusach i na przystankach powstała w 2010 roku. Jest już przestarzały i nie zawsze działa jak powinien. MPK planuje, że wdrożenie całego systemu potrwa nieco ponad rok. W ramach projektu spółkach chce kupić nowe autobusy napędzane gazem. Ma ich być 16.