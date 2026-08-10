Tragedia na Jeziorze Rożnowskim. Utonęła 42-latka, która spadła ze skutera

Michał Rejduch
2026-08-10 7:24

Policja i prokuratura będą wyjaśniać, jak doszło do utonięcia 42-latki w Jeziorze Rożnowskim. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 9 sierpnia po południu. Kobieta płynęła ze swoim partnerem skuterem wodnym. Podczas ostrego skrętu spadła z niego i zniknęła pod wodą.

Spokojna tafla Jeziora Rożnowskiego otoczona zalesionymi wzgórzami. O tragedii na wodzie przeczytasz w Eska Nowy-Sącz.
Autor: Jerzy Opioła, CC , via Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0 Jezioro Rożnowskie

Mężczyzna powiadomił służby. Pierwsi na miejsce dopłynęli nurkowie z WOPR AWF, byli tam już po kilku minutach, bo do zdarzenia doszło około stu metrów od ich bazy. Potem dołączyli do nich ratownicy Sądeckiego WOPR. Okazało się, że kobieta nie miała na sobie kamizelki i nie umiała pływać. Zniknęła pod wodą. Teren przeczesywało kilkunastu ratowników. Następnie dołączyli do nich strażacy z Tarnowa ze specjalistycznym sprzętem do poszukiwania pod wodą.

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Dzięki użyciu sonarów udało się namierzyć kobietę. Po około trzech godzinach nurek wyciągnął ją z wody. Niestety jej życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratora. Teraz sprawą będą zajmować się śledczy. Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć kobieta była nad jeziorem ze swoją córką, partnerem i jego dzieckiem. Skuterem kierował jej 48-letni partner.

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