Sądeckie WOPR zrobi duże zakupy. Do wydania ma ponad milion złotych!

Kilka dni temu samorząd województwa małopolskiego przekazał pieniądze jednostkom Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w całym regionie. Do podziału było 6 milinów złotych z unijnych funduszy. Zakupy obejmą również specjalistyczny sprzęt oraz wyposażenie łodzi i wyposażenie osobiste ratowników. To m.in. silniki zaburtowe, przyczepy transportowe, skafandry nurkowe, koła ratunkowe, torby ratownicze R1, rzutki ratownicze, kamizelki ratunkowe, deski ortopedyczne, bojki, pasy ratownicze, sanie lodowe, liny ratownicze, pasy ratownicze, deski SUP oraz defibrylatory AED. Pieniądze otrzymało siedem jednostek z całej Małopolski, także WOPR Nowy Sącz.

Te pieniądze przeznaczamy na zakup sprzętu takiego już specjalistycznego. Unowocześniamy naszą bazę, czyli dwa nowe samochody. Wymienimy te, które mamy obecnie już mocno wysłużone. Kupujemy nowy skuter wodny, kupujemy nowego quada. Mamy też do zakupienia łódź, sprzęt osobisty taki do dla ośmiu ratowników. Są też deski SUP, przyczepa transportowa i wiele innych – powiedział nam Jarosław Pogwizd, szef sądeckiego WOPR.

Tu warto dodać, że sądeckie WOPR wspiera także nowosądeckie starostwo powiatowe, które co roku przekazuje pieniądze na unowocześnienie sprzętu. WOPR z Nowego Sącza zabezpiecza między innymi teren Jeziora Rożnowskiego, ale też patroluje tereny nad rzekami w powiecie nowosądeckim i limanowskim.