Senior z Sądecczyzny ofiarą oszusta. Stracił dużo pieniędzy!

Do oszustwa doszło w miniony poniedziałek, 3 sierpnia w jednej z miejscowości na terenie powiatu nowosądeckiego. Do 74-latka zadzwonił mężczyzna, który podał się za ordynatora szpitala i poinformował seniora, że jego córka jest ciężko chora i aby ją uratować, potrzebna jest szczepionka, za którą trzeba dużo zapłacić. Zmanipulowany i zdenerwowany całą sytuacją 74-latek obiecał pomoc. Dzwoniący przekazał również, że po pieniądze przyjedzie szpitalny kurier. Wkrótce do jego domu przyszedł mężczyzna i odebrał przygotowane przez seniora pieniądze.

W wyniku natychmiastowych i skoordynowanych działań sądeccy policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Mężczyzna został zatrzymany w jednej z miejscowości na terenie Sądecczyzny. Funkcjonariusze ujawnili przy nim dużą ilość gotówki – w toku realizowanych czynności zabezpieczono ok. 78 tys. złotych. Ponadto podczas przeszukania mieszkania, które wynajmował, policjanci zabezpieczyli amfetaminę – informuje Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.

Zatrzymany 25-latek został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdzie na postawie zgromadzonego materiału dowodowego, usłyszał zarzut oszustwa i posiadania narkotyków. Dodatkowo policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury, a ta skierowała wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Sąd rozpatrzył go pozytywnie i jego decyzją 25-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.