Miała być impreza, jakiej w mieście nie było. Jest rozczarowanie i wzajemne obwinianie. Dlaczego Peak Festival nie odbędzie się?

Organizacją Peak Festival w Nowym Sączu zajęła się zarejestrowana w Chełmcu Livents Agency. Od kilku tygodni w mediach społecznościowych trwała promocja festiwalu, jako wydarzenia, jakiego w mieście jeszcze nie było. Organizatorzy zaprosili do współpracy influencerów, którzy na swoich kanałach zachęcali do udziału w wydarzeniu. Festiwal był biletowany i miał się odbyć na miejskim stadionie przy ul. Kilińskiego. Agencja podpisała stosowne umowy na wynajem ze spółką Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, którą zarządza obiektem. Kilka dni temu na profilu organizatorów w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że festiwal nie odbędzie się, a pieniądze za bilety zostaną zwrócone. W środę, 5 sierpnia podczas konferencji prasowej wiceszefowa NIK, Jolanta Giza przekazała dziennikarzom, że Peak Festival nie odbędzie się wyłącznie z przyczyn organizatora, który w ostatniej chwili zaniechał jego organizacji, narażając na straty nabywców biletów i spółkę NIK. 3 sierpnia NIK wypowiedziała umowę.

Jeżeli chodzi o powody podane w wypowiedzeniu, były to dwa główne powody, czyli nieprzekazanie polis ubezpieczeniowych w terminie oraz niewpłacenie kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie. Jeżeli chodzi o zarówno polisy, jak i wpłatę należytego wykonania umowy, zostały wyznaczone ponowne terminy, które również nie zostały dotrzymane przez Livents Agency, dlatego też spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna była zmuszona do tego, aby wypowiedzieć tę umowę – mówiła na konferencji prasowej Jolanta Giza, wiceprezes NIK sp. z o.o.

Nieco inaczej sprawę widzą organizatorzy Peak Festival, którzy przesłali do naszej redakcji oświadczenie. Piszą w nim, że Nowosądecka Infrastruktura Komunalna chce wybielić własne działania i przenieść odpowiedzialność odwołania na organizatora. Zdaniem agencji wersja NIK przedstawiona w oświadczeniach i podczas środowej konferencji prasowej pomija najważniejsze fakty i jest sprzeczna z podpisanymi dokumentami. Agencja Livents poinformowała, że jej przedstawiciele zostali wezwani 21 lipca na spotkanie w siedzibie NIK. Mieli oni zostać zmuszeni do podpisania aneksu skracającego okres najmu i podporządkowania przygotowań festiwalu do planowanego na 5 sierpnia meczu. To z kolei uniemożliwiło terminowe przygotowanie infrastruktury stadionu pod festiwal. Agencja w oświadczeniu zaznacza, że to ona rozwiązała umowę z przyczyn leżących po stronie NIK. Publikujemy je poniżej

Autor: Agencja / Materiały prasowe

Autor: agencja / Materiały prasowe

Faktycznie była propozycja ze strony spółki odnośnie do 5 sierpnia, żeby porozumieć się w sprawie realizacji meczu. W pierwszych rozmowach była propozycja, jeżeli chodzi o godzinowe przesunięcie przekazania obiektu. Natomiast ostatecznie w dniu 27 lipca Nowosądecka Infrastruktura Komunalna przekazała informację do Livents Agency o tym, że będą mieli przekazany obiekt zgodnie z zapisami umowy. Zapisy umowy stanowiły, że przekazanie obiektu będzie 5 sierpnia o 8:00 rano – powiedziała Jolanta Giza.

Livents Agency w oświadczeniu poinformowała nas, że dysponuje korespondencją, dokumentami i nagraniami ze spotkania z przedstawicielami NIK. Materiały te zostaną wykorzystane w we właściwych postępowaniach, w tym postępowaniach odszkodowawczych. TUTAJ znajdziesz oświadczenia Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej.