Wodna kurtyna działa na rynku w Nowym Sączu. Można się tam ochłodzić!

Urządzenie na nowosądeckim rynku zamontowały Sądeckie Wodociągi. Kurtyny wytwarza delikatną wodną mgiełkę, która nawilża i delikatnie chłodzi powietrze, a przy okazji każdego kto przez kurtynę przejdzie. Chętnych do korzystania nie brakuje.

W najbliższych dniach czeka nas solidna fala upałów, dlatego poleciłem Sądeckim Wodociągom ustawić na rynku kurtynę wodną. Nie lekceważmy silnego słońca. Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Proszę dbajcie o siebie, ale też o swoich bliskich. Również tych na czterech łapach. Miska wody dla psa czy kota może być zbawienna - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Kurtyna wodna to nie jedyny sposób na upały. Już od piątku, 26 czerwca każda osoba, która poczuje, że zbyt długo przebywała na słońcu będzie mogła poprosić o butelkę wody mineralnej. Za darmo będzie można ją dostać u strażnika miejskiego, który dyżuruje w ratuszu.

Posłuchaj mieszkańców miasta i prezydemnta Ludomira jandzla

W najbliższych dniach dla naszego regionu synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w dzień od 29° C do 31° C. W piątek nawet do 33° C. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16° C do 19° C. Temperatura maksymalna przekraczająca 30° C utrzyma się co najmniej do poniedziałku.

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Specjaliści przypominają, że przy takich upałach trzeba pić dużo wody. Warto też ograniczyć wychodzenie na zewnątrz w godzinach 11:00–16:00 oraz unikać w tych dniach wysiłku fizycznego. Gdy zaobserwujemy objawy przegrzania, takie jak zawroty głowy, nudności, przyspieszone tętno, dezorientację natychmiast zadzwońmy po pomoc. Wystarczy wybrać numer 999 lub 112.

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