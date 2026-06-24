Tropikalne upały nadciągają. W weekend nawet 35 stopni! Co radzą lekarze?

Nowy Sącz. Nadciągają tropikalne upały

Pojawiają się ostrzeżenia przed dużymi upałami, które w najbliższych dniach będą w regionie sądeckim. Miejscami temperatura sięgnie 35 stopni, a ta odczuwalna, zwłaszcza w miejscach niezacienionych może być znacznie wyższa. Lekarze przypominają, że taką temperaturę bardzo źle znoszą osoby starsze, małe dzieci i zwierzęta. Uważać powinny także osoby, które pracują na zewnątrz bądź decydują się na aktywność fizyczną podczas takiej temperatury. Najlepiej w upalne dni pić dużo wody, unikać słońca i chować się w cieniu.

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Ekspozycja na taką podwyższoną temperaturę i słońce ma bardzo wiele negatywnych skutków. Przedłużone przebywanie na słońcu może doprowadzić do udaru słonecznego, do udaru cieplnego, czy do wyczerpania cieplnego. Są to takie jednostki chorobowe, które mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci, co obserwujemy na przykładzie historii z południa Europy, z Hiszpanii, z Włoch, z Grecji. To są takie sytuacje, kiedy właśnie osoby schorowane, starsze, mają zaburzenia świadomości. Może u nich dojść do zawrotów głowy, upadków, no i obrażeń związanych z tymi upadkami. W udarze cieplnym mamy do czynienia z podwyższeniem temperatury ciała, często nawet powyżej 39 stopni. Również pojawiają się zaburzenia świadomości, też może dojść do utraty przytomności. W wyczerpaniu cieplnym to częściej występuje u osób młodych, aktywnych, dochodzi znowu do utraty płynu, elektrolitów, dochodzi do odwodnienia organizmu, spadku ciśnienia tętniczego, objawów zmęczenia, mamy szybkie tętno. No i takie uczucie wyczerpania – wyjaśnia dr hab. nauk medycznych, prof. Akademii Nauk Stosowanych Jerzy Wiliński.

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Jeżeli dojdzie do niebezpiecznych sytuacji, osobę, która jest narażona, należy zaprowadzić do miejsca zacienionego, podawać duże ilości płynów, można też wziąć zimny prysznic. W sytuacji, kiedy nasza pomoc nie przynosi skutków, należy wezwać karetkę pogotowia. Lekarze przypominają, żeby w słoneczne dni chronić naszą skórę, stosując kremy z filtrem oraz nosić okulary przeciwsłoneczne również z odpowiednim filtrem UV.