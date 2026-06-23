Karpacki Oddział Straży Granicznej ma nowych funkcjonariuszy

Ślubowanie odbyło się w poniedziałek, 22 czerwca na terenie jednostki KOSG w Nowym Sączu. Złożyło je sześć kobiet i sześciu mężczyzn. Nowo przyjęci do służby funkcjonariusze teraz wezmą udział w kursach, na których zdobędą niezbędną wiedzę do tego, żeby pracować w szeregach oddziału. Ślubowanie złożyli w obecności Komendanta Oddziału gen. bryg. SG Adama Jopka, Zastępcy Komendanta KaOSG płk SG Renaty Obrzut oraz kadry kierowniczej.

Mundur Straży Granicznej nie oznacza zwykłej pracy, ale przede wszystkim świadomą decyzję o służbie i odpowiedzialności wobec państwa. Dlatego, zanim nowi funkcjonariusze mogli zostać przyjęci w szeregi formacji i złożyć ślubowanie, musieli przejść kilka wymagających etapów rekrutacji. To między innymi rozmowa kwalifikacyjna, test sprawności oraz test psychologiczny. Wszystko po to, by spośród kandydatów do służby wybrać najlepszych – informuje Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

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Podczas kursów, na które teraz skierowano nowo przyjętych funkcjonariuszy, dowiedzą się oni jak bezpiecznie chronić granic kraju, jakie są wybrane aspekty prawne dotyczące ich pracy, jak chronić informacje, poznają też zasady etyki zawodowej. Straż Ganicza w Polsce podzielona jest na 9 oddziałów. Karpacki Oddział Straży Granicznej ponownie zaczął działać w 2016 roku. Ochrania on granicę polsko-słowacką na długości 319,49 km, także granicę na lotnisku w Balicach. W jego skład wchodzą placówkG w: Tarnowie, Zakopanem, Krakowie, Krakowie-Balicach i Kielcach.