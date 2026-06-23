Rusza remont ulicy Braterstwa Ludów w Starym Sączu. Będą utrudnienia dla kierowców i mieszkańców

Dariusz Ryś
2026-06-23 17:30

To są ważne wiadomości dla kierowców ze Starego Sącza. Będą utrudnienia na jednej z ważniejszych ulic w mieście. To przez remonty, które tam zaplanowano. Roboty ruszają w środę 24 czerwca. Prace będą podzielone na kilka etapów.

Mapa Starego Sącza przedstawiająca planowany remont ulicy Braterstwa Ludów (czerwone owale) i trasę objazdu (niebieska linia), informując o utrudnieniach dla kierowców i mieszkańców. Więcej szczegółów na temat organizacji ruchu na naszym portalu.
Autor: Gmina Stary Sącz / Facebook

Ulica Braterstwa Ludów w Starym Sączu w remoncie będzie w sumie przez kilkanaście dni. Fachowcy zabiorą się za odcinek od mostu na potoku Moszczeniczanka do skrzyżowania z ulicą Podegrodzką. Na środę 24 czerwca zaplanowano frezowanie czyli zrywanie starej nawierzchni. W czasie tych prac mogą pojawiać się chwilowe utrudnienia.

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Większe problemy na kierowców na ulicy Braterstwa Ludów w Starym Sączu będą czekać 29 i 30 czerwca, czyli w poniedziałek i wtorek. Na te dni zaplanowano układanie nowej nawierzchni i niestety droga będzie chwilowo całkowicie zamknięta. Remontowany odcinkiem nie przejedziemy między godziną 8:00,  a 13:00.

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Prace na ulicy Braterstwa Ludów w Starym Sączu oznaczają utrudnienia nie tylko dla kierowców, ale też dla mieszkańców osiedla, którzy korzystają z autobusów MPK. Głównie chodzi o linię 24, 47 i 49.

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Przystanek z Osiedla Słonecznego będzie przeniesiony na ulice Podegrodzką, naprzeciw sklepu „Centrum”. Natomiast przystanek z ulicy Powstańców Chochołowskich będzie zamknięty, a pasażerowie będą mogli korzystać z przystanków na Osiedlu Słonecznym oraz w Rynku

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