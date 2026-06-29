Policja zadba o bezpieczeństwo podczas wakacji na Sądecczyźnie

Jak co roku Policja będzie dbać o bezpieczeństwo wypoczywających w regionie Sądeckim, jak i tych, którzy na wypoczynek jadą, czy wyjeżdżają. W trakcie dwóch miesięcy wolnego od szkoły na drogach w regionie sądeckim pojawi się więcej patroli policji drogówki. Będzie ona prowadzić kontrole samochodów osobowych, trzeźwości kierowców oraz autokarów turystycznych wiozących dzieci na wypoczynek. Policjanci będą również podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców, którzy m.in. przekraczają dopuszczalną prędkość, nieprawidłowo wyprzedzają, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych czy są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji jest priorytetem Policji. Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na letni wypoczynek. Informujemy, że w Nowym Sączu, tradycyjnie już przy ulicy Bulwar Narwiku, został wyznaczony punkt kontroli autokarów. Policjanci ruchu drogowego sprawdzą stan techniczny i wyposażenie pojazdu, uprawnienia kierującego oraz jego trzeźwość. Chęć przeprowadzenia takiej kontroli należy zgłosić policjantom co najmniej 48 przed planowanym wyjazdem – informuje Aneta Izworska z nowosądeckiej policji.

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Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu pod numerem telefonu 47 833 42 61 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Zgłoszenie kontroli powinno zawierać: dokładną datę i czas planowanego wyjazdu (autokar na miejsce kontroli powinien być podstawiony co najmniej 30 minut przed planowanym wyjazdem), nazwę przewoźnika i numer rejestracyjny autokaru oraz dane zgłaszającego wraz z numerem telefonu kontaktowego. Jak co roku, o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Rożnowskim zadbają policjanci z Krakowa i Nowego Sącza w ramach Sezonowego Posterunku Wodnego Policji w Rożnowie.