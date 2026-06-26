Będzie gorąco! Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie

Policjanci przypominają, żeby podczas upałów nie zostawiać w samochodach dzieci oraz zwierząt. Nawet jeśli wydaje nam się, że załatwienie sprawy zajmie dosłownie chwilę. Upał powoduje, że we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz.

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że gdy temperatura powietrza na zewnątrz wynosi 26° C, to po upływie już 10 minut w zamkniętym samochodzie temperatura sięga 37° C. Po pół godziny wnętrze samochodu nagrzane jest do 45° C, a po upływie 60 minut temperatura osiąga 50°C.

Mówi rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kapitan Hubert Ciepły

Jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu – włącznie z wybiciem szyby. Podobnie mogą postąpić osoby postronne, które zauważą, że zamknięte w samochodzie dziecko czy zwierzę nie reaguje, a wezwane służby ratunkowe jeszcze nie dotarły na miejsce - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Jeżeli zauważymy, że ktoś bezmyślnie pozostawia w rozgrzanym samochodzie swoje dziecko lub zwierzę, poinformujmy policję lub inne służby ratunkowe. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

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Jeżeli w najbliższych dniach planujemy dłuższą podróż samochodem, to dobrze się przygotujmy, bo upał w czasie jazdy też może być bardzo męczący.

Przed wyjazdem otwórz wszystkie drzwi na 2-3 minuty, aby wypuścić gorące powietrze. Upewnij się czy klimatyzacja działa sprawnie. Ustawiaj temperaturę tak, by uniknąć szoku termicznego. Upał drastycznie obniża koncentrację kierowcy, dlatego rób postoje w cieniu co 1,5–2 godziny. Miej zawsze pod ręką zapas wody mineralnej i pij regularnie małymi łykami – dodaje Aneta Izworska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 i 2 stopnia dla Małopolski. Alert nie dotyczy tylko powiatu tatrzańskiego IMGiW zaznacza jednak, że stopień ostrzeżeń przed upałami może być podniesiony do 3.

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