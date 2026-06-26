Ruszają wakacje w Nowym Sączu. Zaczyna się sezon na basenie nad Łubinką

Michał Rejduch
2026-06-26 15:00

Rusza basen nad Łubinką w Nowym Sączu. Z kąpieliska będzie można korzystać od najbliższej soboty. To jedyne otwarte kąpielisko w mieście, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

Basen nad Łubinką w Nowym Sączu, gotowy na sezon wakacyjny. Na zdjęciu widać duży basen z wydzielonymi torami pływackimi i częścią rekreacyjną z żółtą zjeżdżalnią. Obiekt otoczony jest zielenią i budynkami. Więcej informacji o atrakcjach na naszym portalu.
Autor: Michał Rejduch Basen nad Łubinką w Nowym Sączu

Upalny weekend zapowiadany jest w Nowym Sączu. Wielu mieszkańców miasta będzie w tym czasie szukać ochłody nad wodą. Wraz ze startem wakacji, sezon zaczyna także basen nad Łubinką. Kąpielisko od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Nowego Sącza. W ciepłe dni można tu spotkać prawdziwe tłumy. Władze miasta zapowiedziały start sezonu. Co czeka nas na basenie nad Łubinką?

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Cała masa atrakcji, wszystko świeże, odnowione. Myślę, że pogoda dopisze, będzie świetna zabawa. Zapraszamy państwa do strefy basenowej, gdzie jest miejsce dla dzieci. Jest cała masa atrakcji, armatki wodne, wejście na mini zamek. Dla tych, którzy chcą popływać, jest duży basen. Jest również strefa gastronomiczna. Jest Pięknie wykoszona trawa, na której można się poopalać. Czekamy na państwa i mamy nadzieję, że będzie piękna pogoda w te wakacje. W ciągu poprzednich lat rzeczywiście basen w okresie, kiedy jest ciepło, jest bardzo oblegany, szczególnie w weekendy. Oczywiście jest podgrzewana przez instalację solarną woda – mówi dyrektor MOSiR Nowy Sącz, Wojciech Luberadzki.

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Basen przy ulicy Zdrojowej działa od 2020 roku. Wcześniej przez długie lata był zamknięty. Jest tam strefa pływacka oraz strefa rekreacyjna. Na miejscu jest też wypożyczalnia leżaków, parasolek czy leżanek. Basen przy ulicy Zdrojowej będzie otwarty każdego dnia od godziny 10:00 do 20:00. Wejście jest płatne. Na zniżki mogą liczyć posiadacze Karty Nowosądeczanina.

Basen nad Łubinką po remoncie
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