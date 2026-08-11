Jest śledztwo w sprawie wypadku na Jeziorze Rożnowskim. Czy kobieta miała na sobie kamizelkę ratunkową?

Do zdarzenia doszło w rejonie ośrodka AWF w Znamirowicach, około stu metrów od bazy WOPR AWF. Mężczyzna płynął skuterem razem z kobietą. Podczas gwałtownego skrętu spadła ona z pojazdu i zniknęła pod wodą. Mężczyzna natychmiast powiadomił służby. To właśnie ratownicy z bazy WOPR AWF pojawili się pierwsi na miejscu zdarzenia. Potem dołączyli do nich ratownicy Sądeckiego WOPR, a następnie strażacy z Tarnowa. Niestety, kobiety nie udało się uratować. Po ponad dwóch godzinach wyłowiono z wody jej ciało. Śledztwo w tej sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wszczęła Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu.
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W chwili wyciągania ciała z wody kobieta nie miała na sobie założonej kamizelki ratunkowej. Natomiast w toku prowadzonego postępowania będziemy weryfikować, czy tę kamizelkę miała założoną w chwili wsiadania na skuter, czy ona została zdjęta, czy być może była źle zapięta. Przebadano mężczyznę na obecność alkoholu w organizmie. Mężczyzna był trzeźwy w chwili prowadzenia tego pojazdu. Zabezpieczono również skuter do dalszych badań ekspertyz – mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
Partner zmarłej kobiety został przesłuchany w charakterze świadka. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Para nad Jezioro Rożnowskie przyjechała z Podkarpacia.