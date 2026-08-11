Jest śledztwo w sprawie wypadku na Jeziorze Rożnowskim. Czy kobieta miała na sobie kamizelkę ratunkową?

Jest śledztwo w sprawie wypadku na Jeziorze Rożnowskim, do którego doszło w niedzielę, 9 sierpnia. Zginęła 43-letnia kobieta, która spadła ze skutera wodnego, którym kierował jej partner. Ciało po ponad dwóch godzinach odnaleźli płetwonurkowie na głębokości dziesięciu metrów.

Autor: Michał Rejduch