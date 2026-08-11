Są szanse na budowę nowej kolei gondolowej na Sądecczyźnie. Tym razem w okolicy Muszyny

Czy po wielu latach starań gminy uda się ponownie uruchomić ośrodek turystyczny i przyciągnąć w ten rejon Sądecczyzny narciarzy? Są na to duże szanse. RDOŚ wydała właśnie pozytywną decyzję w sprawie reaktywacji ośrodka „Dwie Doliny” i jego rozbudowy. Poprzednie postępowanie trwało półtora roku i zakończyło się negatywną decyzją. Nie zgodzili się z nią mieszkańcy i władze gminy, którzy mocno ją oprotestowali. Po zamianie dyrektora RDOŚ w Krakowie gmina znowu złożyła wniosek. To postępowanie trwało 8 miesięcy i przyniosło pozytywną decyzję. Choć z pewnymi ograniczeniami.

Postępowanie skończyło się postanowieniem pozytywnym z pewnymi ograniczeniami funkcjonowania tego ośrodka. Szczególnie dotyczącymi godzin jego funkcjonowania. W zasadzie godziny wieczorne nie zostały dopuszczone. Wyciągi typu orczykowego, czas ich został ograniczony w zasadzie tylko do godziny 15:00. Również nie wyrażono zgody na funkcjonowanie kolei tej górnej w pobliżu schroniska. Nam na tym bardzo zależało, dlatego, że chcieliśmy skanalizować ten ruch turystyczny, który w tej chwili jest gigantyczny na tym obszarze, Tam rocznie okolice schroniska odwiedza około 50 tysięcy osób – wyjaśnia Jan Golba, burmistrz Muszyny.

Decyzja RDOŚ daje zielone światło na uruchomienie procedur administracyjnych w gminie. Chodzi o wydanie decyzji środowiskowej, później przyjdzie czas na wydanie odpowiednich pozwoleń na budowę. W planie jest budowa kolei gondolowej, w dalszej części wyciągu krzesełkowego, towarzyszącym im wyciągom orczykowym i zbiornika do naśnieżania. Gmina chce tak przygotować tereny, żeby nie służyły one tylko narciarzom w zimie, ale też wiosną, latem i jesieniom turystom, którzy chcą skorzystać z różnych innych atrakcji górskich w tym rejonie Sądecczyzny. Władze gminy liczą na to, że nowa kolej przyciągnie nowych turystów.