Jest wyrok dla mieszkańca Sądecczyzny, który handlował narkotykami

Oskarżony 25-latek od października 2024 do stycznia 2025 roku brał udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie Małopolski i Śląska. Mężczyzna kupował, przewoził, magazynował i rozprowadzał narkotyki i środki odurzające, zarabiając na tym pieniądze. Śledczy ustalili, że w tym czasie rozprowadził narkotyki o wadze ponad 27 kilogramów oraz różne substancje psychotropowe o łącznej wadze ponad 11 kilogramów. Mężczyznę zatrzymano w styczniu zeszłego roku.

W toku przeprowadzonych czynności ujawniono i zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających w postaci niemal 6 kg suszu ziela konopi innych niż włókniste oraz inne dowody mające znaczenie dla prowadzonego postępowania. Zabezpieczone substancje pozwalały na przygotowanie wielu tysięcy porcji handlowych o szacunkowej łącznej wartości ponad 200 000 zł – informuje Justyna Rataj – Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia większości zarzucanych mu czynów. Zgromadzony materiał dowodowy został uznany przez sądy obu instancji za wystarczający do przypisania mu sprawstwa i winy. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu skazał go na 4 lata i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Obrona wniosła apelację. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, w wyniku czego orzeczenie stało się prawomocne.