Airshow na 70-lecie Aeroklubu Podhalańskiego. Na niebie zobaczymy historyczne samoloty

Impreza organizowana jest z okazji 70-lecia Aeroklubu Podhalańskiego. Przez dwa dni na odwiedzających lotnisko w Łososinie Dolnej czekają niesamowite emocje. Po raz pierwszy w historii Airshow zaplanowano nocne pokazy lotnicze połączone z iluminacjami oraz fajerwerkami. Samoloty na lotnisku i na niebie będzie można podziwiać przez dwa dni od godziny 11. W tym roku na Airshow przyleci wiele zabytkowych samolotów.

Mamy dużo ciekawych maszyn zabytkowych, samoloty odrzutowe, samoloty tłokowe, ale też trochę nowoczesnych maszyn, więc będzie cała różna warstwa różnych typów statków powietrznych. Zobaczymy kilkadziesiąt maszyn lotniczych ciekawych od odrzutowca Lim 2, odrzutowca Albatros, poprzez Polskie Iskry. Taki szczególny samolot, który wsławił się w II wojnie światowej, czyli P-51 Mustang też pojawi się na naszym niebie. Mamy takie perełki naprawdę na skalę światową jak RWD 5R, jedyny na świecie egzemplarz tego samolotu, na którym to w 1933 roku pilot Stanisław Skarżyński przyleciał jako pierwszy człowiek na świecie Południowy Atlantyk. Mamy też unikat na skalę światową M26 Iskierka, samolot wyprodukowany w polskich zakładach lotniczych w Mielcu, który miał być takim pomostem do szkolenia przyszłych pilotów myśliwców. Mamy Jaka 18, który też jest jubilatem, bo w tym roku obchodzi też swoje 70. urodziny — mówi Andrzej Sarata z Aeroklubu Podhalańskiego.

W trakcie imprezy nie zabraknie koncertów. Impreza odbędzie się w sobotę godzinach od 11 do 22:30 oraz w niedzielę od 11 do 20.