Sensacyjne znalezisko w Nowym Sączu. W centrum miasta odkryto ludzkie szczątki

Dariusz Ryś
2026-05-13 15:37

Ludzkie szczątki znaleziono w centrum Nowego Sącza. Na kości oraz czaszkę natrafiono przy okazji prac na ulicy Jagiellońskiej, gdzie wymieniana jest najstarsza w mieście, bo zbudowana w ubiegłym wieku siec wodociągowa.

Autor: Darek Ryś

Na nietypowe znalezisko ekipy remontowe trafiły w środę, 13 maja. Kości i czaszkę odkryto w głębokim wykopie, który wykonano w rejonie skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej i Kościuszki w pobliżu zegara i Kapliczki Szwedzkiej.

Mówi archeolog Bartłomiej Urbański
Na razie nie wiadomo kim mogła być osoba, której szczątki odkryto. Historycy i archeologowie podejrzewają, że mogła ona być związana z okresem potopu szwedzkiego z lat 1655–1660. Prawdopodobnie był to młody obrońca Nowego Sącza. Czy tak rzeczywiście było, to pokażą dokładne badania, które będą przeprowadzone.

Szczątki, które odnaleziono na ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu będą wydobyte, zabezpieczone i przebadane. Później będą zakopane. Prawdopodobnie na cmentarzu komunalnym w dzielnicy Gołąbkoiwice, gdzie spoczywają już szczątki znalezione w czasie innych prac na terenie Nowego Sącza.

Ludzkie szczątki w tej części Nowego Sącza były już odkrywane w przeszłości. Tak było na przykład jesienią 2019 roku, kiedy podczas prac przy odwadnianiu budynku starostwa powiatowego przy ulicy Jagiellońskiej natrafiono na kości i czaszkę człowieka. Podobnie było też w 2003, a potem w 2013.  

