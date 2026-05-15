Podsumowano ćwiczenia „Uważni na dźwięk 2026”

Podsumowano ćwiczenia służb w powiecie nowosądeckim

W ćwiczeniach wzięła udział Straż Pożarna z Nowego Sącza oraz jednostki OSP działające na terenie całej Sądecczyzny, a także szkoły podstawowe i średnie w powiecie. Władze powiatu podsumowały działania i wyciągnęły wnioski z ćwiczeń. W ich trakcie sprawdzono System Powiadamiania, Ostrzegania i Alarmowania, sprawdzono słyszalność syren alarmowych oraz funkcjonowanie łączności pomiędzy pracownikami powiatu, Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu, gminami i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. W 113 szkołach na terenie powiatu przeprowadzone zostały próbne ewakuacje.

Dzięki wspólnej akcji możliwe było wykrycie usterek, martwych stref oraz ewentualnych opóźnień w uruchomianiu syren alarmowych. Zauważono również wyraźną różnicę pomiędzy słyszalnością alarmów na otwartej przestrzeni, a we wnętrzach budynków użyteczności publicznej, gdzie – z powodu wytłumienia dźwięku – sygnały były znacznie mniej słyszalne. Zalecono kontynuację modernizacji przestarzałego sprzętu znajdującego się w remizach OSP. Dane pomogą usprawnić system – informuje biuro prasowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

W spotkaniu podsumowującym działania wzięli udział: Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Wojta i jego zastępca bryg. Konrad Gurgul, Zastępca Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Robert Kłębczyk i przedstawiciele gmin. Wnioski zaprezentowane podczas spotkania, mają przyczynić się do dalszej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz zwiększenia skuteczności działania systemów alarmowych w przyszłości.