MPEC kończy sezon grzewczy. Padły rekordy produkcji ciepła!

Sezon grzewczy pełną parą ruszył w październiku 2025 roku, a pierwsze prośby o wyłączenie ciepła do MPEC trafiły pod koniec kwietnia tego roku. Natomiast najwięcej tego typu wniosków spółka odebrała w pierwszym tygodniu maja. Wtedy też wyłączono kaloryfery u większości odbiorców. Nie tylko w Nowym, ale też w Starym Sączu.

Mówi Paweł Kupczak prezes MPEC Nowy Sącz

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu przypomina, że już od dawna nie ma jednej daty, w której włącza lub wyłącza się centralne ogrzewanie. Wszystko zależy od zapotrzebowania odbiorców. W Nowym i Starym Sączu są to głównie wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy lub administratorzy budynków.

Mieszkańcy zgłaszają chęć zakończenia sezonu grzewczego swojemu administratorowi lub zarządcy budynku, później administrator lub zarządca wypełnia specjalny formularz i przesyła go e-mailowo lub dostarcza bezpośrednio do siedziby spółki. My przyjmujemy zgłoszenie i je realizujemy. Podobnie jest jesienią, kiedy sezon grzewczy ma się zacząć - mówi Paweł Kupczak prezes MPEC Nowy Sącz.

Przez wyjątkowo mroźną i śnieżną zimę ten sezon grzewczy był wyjątkowy, bo przyniósł rekordy produkcji i sprzedaży ciepła. Najbardziej „gorącym” miesiącem okazał się styczeń. Wtedy zapotrzebowanie na ciepło było największe w historii spółki.

W styczniu osiągnęliśmy historyczną ilość sprzedanego i wyprodukowanego ciepła. Pierwszy raz w historii spółki przekroczyliśmy 100 tysięcy gigadżuli w ramach jednego miesiąca. Jeszcze nigdy takiej wielkości nie mieliśmy - dodaje Paweł Kupczak

Koniec sezonu grzewczego nie oznacza, że kotły MPEC będą wyłączone, bo spółka przez cały rok produkuje też ciepłą wodę użytkową, która trafia do mieszkańców. Wolnego nie mają też pracownicy, bo od maja do września trwają przygotowania do kolejnego sezonu. Są tez prace na sieci oraz w lokalnych kotłowniach.

W planach na najbliższe miesiące jest dalsza rozbudowa sieci w rejonie ulicy Chopina, Gucwy, Poniatowskiego, a także w samym centrum Nowego Sącza w okolicach ulicy Matejki czy Długosza. W tym roku do sieci będzie podłączone między innymi i I LO oraz Zespół Szkół numer 4. Siec ciepłownicza nadal będzie też rozwijana w Starym Sączu, gdzie postały nowe obiekty. Między innymi na osiedlu Słonecznym.

Nowosądecki MPEC ogrzewa nie tylko miasto Nowy Sącz, ale też największe osiedle w Starym Sączu. Oprócz mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych MPEC Nowy Sącz dostarcza też ciepło do wielu urzędów, szkół, firm czy do nowosądeckiego szpitala. Sieć ciepłownicza, którą zarządza MPEC liczy ponad 50 kilometrów.

Ciepło, które produkuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powstaje z węgla, biomasy, a także gazu. Spółka ma też dwa zakłady, które przy okazji ciepła wytwarzają też energię elektryczną. Jeden jest w Nowym Sączu, a drugi w Starym Sączu.

